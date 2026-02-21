A.B.İ. kaçıranlar için bu akşam tekrarıyla atv ekranlarında
Doğan hem kardeşiyle hem de vicdanıyla yüzleşiyor! Hancıoğlu Yalısı’nda taşları yerinden oynatan gelişmelerin yaşandığı A.B.İ, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için bu akşam atv'de...
Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur. Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir.
Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir.
Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.
Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır.