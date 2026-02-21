CANLI YAYIN

A.B.İ. kaçıranlar için bu akşam tekrarıyla atv ekranlarında

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A.B.İ. kaçıranlar için bu akşam tekrarıyla atv ekranlarında

Doğan hem kardeşiyle hem de vicdanıyla yüzleşiyor! Hancıoğlu Yalısı’nda taşları yerinden oynatan gelişmelerin yaşandığı A.B.İ, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için bu akşam atv'de...

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur. Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir.

A.B.İ. 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Sinan'ın adının hem Tahir'e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçmesi ise aile içindeki dengeleri altüst eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yalıda ise Tahir'in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbet herkesin nefesini keser.

Doğan babasını hayata döndürmeye çalışırken Sinan köşeye sıkışır ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma silahların çekildiği bir noktaya kadar ilerler.

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın