Makedonyalı Gladyatör Andreas geliyor! Mustafa Açılan Kuruluş Orhan'da

Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tarihi atmosferi ve güçlü karakterleriyle dikkat çeken fenomen diziye başarılı oyuncu Mustafa Açılan dahil oldu.

Kaynak: Instagram

İntikamdan Doğan Bir Şövalye: Andreas

Balıkçı bir ailenin oğlu olan Andreas'ın hayatı, henüz 16 yaşındayken ailesinin Kıpçaklar tarafından katledilmesiyle altüst olur. Yanan evinin küllerinden geriye kalan tek iz, bir Kıpçak hançeridir.

Mora Despotluğu'na uzanan yolculuğunda köle olarak gladyatör oyunlarına sürülen Andreas, kaderini kendi elleriyle yazar. Ölmesi için çıkarıldığı arenada İmparator'un muhafızını öldürerek adını duyurur. Halkın desteğini arkasına alan genç savaşçı, ölüm yerine bir dilekte bulunur: Şövalye olmak.

Başarılı oyuncu Mustafa Açılan, Kuruluş Orhan'ın 25 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan bölümleriyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.