atv Müge Anlı canlı izle! 12 Şubat 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Müge Anlı çağrıda bulundu, içler acısı halde kurtarıldı. 35 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da ikamet eden izleyicilerimiz ihbar hattına ulaşarak geçen hafta annesini kaybeden ve iddiaya göre ablası tarafından ölüme terk edilen hasta bir kadın olduğunu öne sürdüler. Zor durumdaki hasta kadına ait fotoğraf göndererek yardım çağrısında bulundular. Yayınımız ihbar kabul edildi. Polis ekipleri ve sosyal hizmetler görevlileri adrese ulaştı. 35 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Aradığı kızının annesi canlı yayında...''Adnan, hamile olduğumu bilmesine rağmen beni yanından uzaklaştırdı''

Adnan Topal, '2007 yılında dünyaya gelen doğduğu anı bile göremediğim kızım Kübra'yı aramaya geldim. 18 yıldır özlemimi ve hasretimi içimde büyüttüm. Kübra benim ilk ve tek çocuğum ona da bu yaşına kadar babalık yapamadım. Bundan sonra yapmak istiyorum artık' dedi. Bugün ise kızının annesi canlı yayına bağlandı ve ''Adnan, hamile olduğumu bilmesine rağmen beni yanından uzaklaştırdı'' dedi.

İngilizce öğretmeninden ders niteliğinde dolandırılma iddiası...''Sözde okumanın bir saati için 2 bin 700 TL para istedi''

Figen Demircan'ı Aydın'dan Müge Anlı'ya getiren çaresizlik ağına düştüğü üfürükçü tarafından yaklaşık 1 milyon TL dolandırıldı iddiasıydı.

4 çocuk annesi öğrendiği sırdan sonra mı sırra kadem bastı? ''Mekiye 'kayınpederimin telefonunda gördüğüm şeyi anlatırsam yer yerinden oynar' dedi''