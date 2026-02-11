ATV'nin A.B.İ.'si bu hafta da zirvede!
ATV ekranlarının iddialı yapımı A.B.İ., beşinci bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. Bu hafta da tüm reyting kategorilerinde zirveye yerleşen dizi, salı akşamına damgasını vurdu.
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi yayınlanan her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitliyor. Kısa sürede gönülleri fetheden dizi, bu hafta da zirvedeki yerini korudu.
AKSİYON HİÇ DİNMEDİ A.B.İ. ZİRVEDEN İNMEDİ!
YENİ BÖLÜM NEFESLERİ KESTİ
Ekranlara hızlı bir giriş yapan A.B.İ. beşinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.
A.B.İ. beşinci bölümüyle,Tüm Kişiler'de %9,14 izlenme oranı ve %24,78 izlenme payı,
AB'de %5,99 izlenme oranı ve %18,09 izlenme payı
20+ABC1'de %8,54 izlenme oranı ve %22,58 izlenme payı
elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı.
İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.
TAHİR HANCIOĞLU GÖZLERİNİ AÇTI!
5. Bölümde Neler Yaşandı?
Doğan'ın Behram'ın gerçek kimliğini öğrenmesiyle başlayan yüzleşme, geçmişin izlerini yeniden gün yüzüne çıkardı. Doğan'ın, "Sana yapılanların ne özrü var ne de telafisi" sözleri Behram'ı ters köşe yaptı. Bunun üzerine Behram, katilin kim olduğunu bildiğini söyleyerek geçmişini temize çıkaracak belgeleri istedi ve kara kutunun Yılmaz'da olduğunu dile getirdi.
Bu itirafla birlikte tüm dengeler bir kez daha değişirken Doğan, Melek'e kavuşabilmek için vakit kaybetmeden harekete geçti. Diğer yandan Çağla, yaşadığı hayal kırıklığıyla Behram'ın ofisini basarak öfkesini kontrol edemedi. "Ben sana abi dedim…" sözleriyle gözyaşlarına boğulan Çağla'nın karşısında Behram, kendisine atılan iftirayı anlatmaya çalıştı.