ATV'nin A.B.İ.'si bu hafta da zirvede!

Her ne kadar Behram'a inanmak istemese de, Çağla'nın zihninde soru işaretleri oluşmaya başladı. Behram ise babasının katilinin kimliğine dair gerçeğin Yılmaz'da olduğunu Çağla'ya da söyledi. Doğan ve Çağla, artık aynı bilginin peşinde, aynı hedef uğruna mücadele etmeye başladı. Sinan ise trafodaki fotoğrafları almak umuduyla Behram'la buluşurken, Behram'ın yeni talepleri Sinan'ı beklenmedik bir çıkmaza sürükledi.

Hancıoğlu ailesinin yeni reisi olarak Sinan Hancıoğlu'nun ilan edilmesi, Sinan için beklediği gururu değil, babasına kendini hâlâ ispatlayamamış olmanın burukluğunu getirdi.

Tam da bu sırada Mahinur'un gelip "Benden uzak durun" yazılı bir kâğıt vermesi Sinan'ı şaşkına çevirdi. Doğan ve Çağla, gerçeğin peşine düşerek kutuyu ele geçirdi.

Kutunun içinden Yusuf Keskin'e yazılı bir dinleme cihazı çıkarken, kaydı dinleyen Çağla Behram'ın suçsuz olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Ardından etraflarını saran silahlı adamlar ikiliyi etkisiz hâle getirerek kaydı ele geçirdi. Tüm bunlar yaşanırken Tahir Hancıoğlu'nun gözlerini açması ise adeta bomba etkisi yarattı.

Kaynak: ATV