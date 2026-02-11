ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Şubat 2026 yeni bölüm canlı izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Dilnoza Bahromov'a pahalıya patlayan aşk. ''Mehmet'in bana borcu var ödemesini istiyorum''

38 yaşındaki Özbekistanlı Dilnoza Bahromov, birlikte Özbek/Türk mutfağı konseptli restoran açtığı sevgilisi Mehmet tarafından 265 bin lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaların odağındaki Mehmet stüdyoya geldi. 2 sevgili canlı yayında karşı karşıya…

Komşuların iddiaları üzerine aile dramına sahne olan ev...''Evde ölüme terk edilmiş bir kız olduğunu gördük''

İstanbul Gaziosmanpaşa'dan Müge Anlı'ya ulaşan izleyiciler acil yardım çağrısında bulundu. İddialara göre 74 yaşında Ünzile Mangaz, iki kızı ile 25 yıldır bir apartman dairesinde yaşıyordu. Yayında fotoğrafı ekrana gelen genç kızlardan birinin hali herkesi korkuttu. Olay yerine ekipler gidip genç kadını evden alıp tedavisi için hastaneye götürdü.

Müge Anlı'nın çağrısı yanıt buldu. Yayını ihbar kabul eden yetkililer adreste.

Müge Anlı'nın çağrısı kısa sürede yanıt buldu. Aile dramının yaşandığı eve kısa sürede sosyal hizmetler ve polis ekipleri gitti.

2007 yılında dünyaya gelen kızı Kübra'yı arıyor...

Adnan Topal'ı elinde tek bir fotoğrafla Müge Anlı'ya getiren doğumunu bile görmediği kızına kavuşabilme umuduydu... 2007 yılında dünyaya gelen kızı Kübra'yı 18 yıldır aradığını söyledi.

Mekiye Akyel'in kaybında cinayet şüphesi...

''Kardeşimle son konuştuğumda yanında eski eşi vardı''

35 yaşındaki kadın tedavi altına alındı