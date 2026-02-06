Bir Gece Masalı Latin Amerika’daki yolculuğunu Meksika ile sürdürüyor

atv’nin dikkat çeken yapımlarından Bir Gece Masalı, Latin Amerika’daki başarılı yolculuğunu yeni bir önemli satışla genişletmeye devam ediyor. Şili ve Panama’daki yayınlarının ardından dizi, şimdi de Meksika’nın önde gelen yayın kuruluşlarından Imagen TV’ye satıldı. Anlaşmanın detayları, sektörde bölgenin en önemli içerik fuarlarından biri olan Content Americas’ın ardından netleşti.