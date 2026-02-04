atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat 2026 yeni bölüm canlı izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat Çelik, annesi Leyla Hanım tarafından 32 yıl önce 2.5 yaşındayken evlatlık verilen kız kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Evlatlık verilen kız kardeşini arayan Murat Çelik, mutlu haberi canlı yayında aldı. Çelik'e kız kardeşini bulduğunu açıklayan Müge Anlı, açıklamalarıyla hem sevindirdi hem de üzdü. 32 yıl önce bulunan kız kardeşini öz ailesiyle görüşmek istemediğini söyleyen Müge Anlı, "Kardeşin insan sevmediğini ve kardeş istemediğini söyledi" dedi. Üzücü haberi alan Murat Çelik, kardeşine tekrardan seslendi.

Beycan Peker, 20 yaşındaki eşi Nurfer Peker ve 6 aylık oğlunun eşinin ailesi tarafından başlık parası sebebiyle alıkonulduğunu iddia etti. 2 yıllık eşi Nurfer Peker ile sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen Beycan Peker, "Eşimin ailesiyle buzları erittiğimizi sanıyordum, kayınpederime 100 bin TL verdim ama doymadı" dedi. Canlı yayına bağlanan kayınpeder Ahmet Bey, Beycan'ın kızını yalanlarla kandırdığını söyleyerek iddiaları reddetti.

Nurfer Peker de canlı yayına bağlanarak eşi Beycan hakkında akıl almaz iddialar da bulundu. Babasının evine kendi isteğiyle döndüğünü söyleyen Nurfer Peker, "Beni kaç kere aldattı ve başka erkeklerle görüştürmek istedi" dedi. İddiaları yalanlayan Beycan Peker, eşini çok sevdiğini söyledi. Eşinin patronuyla kendisini zorla tanıştırmak istediğini iddia eden Nurfer Peker, "Boşanmak istiyorum" dedi.

77 yaşındaki Fatma Sarı, Mersin'deki baba yadigarı beş dönümlük arazisini kızına ve onun erkek arkadaşına kaptırdığını iddia etmişti. Fatma Sarı, kızı ve iddialardaki diğer isimin ona aşk oyunu oynadıklarını da söylemişti. İsmini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına bağlanarak dolandırılma ağını en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Annesini dolandırdığı söylenen Neslihan Sarı, canlı yayına bağlanarak hedef oklarını başka tarafa yöneltti. Osman Özkul ile sevgili olmadıklarını söyleyen Neslihan Sarı, kat sözleşmesi imzalandığında annesinin yanında olmadığını söyledi. Noter işlemlerinde hiçbir zaman orada olmadığını belirten Neslihan Sarı, annesine neden kendisinden şüphelendiğini sordu.