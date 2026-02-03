ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Şubat 2026 yeni bölüm canlı izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile Sosyal Bakanlığı'nın Müge Anlı yayınını ihbar olarak kabul etmesinin ardından Eylül Zeybek ile ilgili sosyal inceleme gerçekleştirilmişti. Eylül Zeybek ve ailesi savcılık talimatıyla Eyüpsultan İlçe Sağlık heyetinin bir temsilcisiyle birlikte ifadelerine başvuruldu. Adliyede ifade işlemlerinin ardından Eylül Zeybek ailesine teslim edildi. Gerçeklerin farkına varan Eylül Zeybek, Gökhan'ı bırakarak ailesinin yanına dönme kararı aldı.

18 Ocak'ta İstanbul Ataşehir'den kaybolan 35 yaşındaki yüzde yetmiş zihinsel engelli Recep Güngör, günler sonra bulundu. Müjdeli haberi aile ile paylaşan Müge Anlı, Recep'in evine dönmek istemediğini söyledi. Recep Güngör'ün Esenyurt Barınma alanında kalmak istediğini söyleyen Müge Anlı, Recep'in kendisini özgür hissettiği için evine dönmek istemediğini söyledi.

32 yıl önce 2,5 yaşındayken Aksaray'da evlatlık verilen kız kardeşini aramak için stüdyoya gelen Murat Çelik, yıllardır aradığı kardeşini bulabilecek mi? Anneleri tarafından kandırılarak bırakıldıkları günü hiçbir zaman unutmadığını söyleyen Murat Çelik, "1992 yıllar arasında babam Durmuş Çelik cezaevine girdikten sonra kız kardeşim 1994 yılında annem tarafından evlatlık verildi" dedi. Annesinin kız kardeşini başka birine verdiği günü dün gibi hatırladığını söyleyen Murat Çelik, kız kardeşini bir gün bulacağını söyledi.

77 yaşındaki Fatma Sarı, kızı Demet Kuş, damadı Mehmet Kuş ve torunu Sümeyye Kuş, akıllara durgunluk veren dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdular. Öz kızının bir müteahhit ile birlikte olup kendisini kandırdığını söyleyen Fatma Sarı, yakalandığı aşk oyununu da canlı yayında anlattı.