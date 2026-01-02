atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Ocak 2026 yeni bölüm canlı yayın izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylan'ın kaçtığı kişinin evli olduğu öğrenildi.

Ceylan'ın kaçtığı kişinin evli olduğu ortaya çıktı. Eşi kendisine şiddet uyguladığını ve çocuğuna bakmadığını ifade etti. Ceylan Hanım bu ifadelerin yalan olduğunu söyledi.

Yılın son gününde sevindiren gelişme...

44 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Gökhan Doğan, 22 Aralık'ta Beyoğlu'ndan kayıplara karıştı. 5 gündür oğlundan haber alamayan Baba Rıza Doğan onu aramak için stüdyoya geldi. 44 yaşındaki adam Müge Anlı ekibi tarafından sokak sokak arandı. Yılın son gününde sevindiren gelişme yaşandı. İşitme ve konuşma engelli Gökhan Doğan bulundu.

45 yaşındaki Pamuk Bedir aranıyor...

45 yaşındaki 6 çocuk annesi Pamuk Bedir, pazartesi akşamı Samsun'un Vezirdere Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Üç gündür kız kardeşinden haber alamayan Ahmet Bedir, stüdyoya geldi.

Aracı yakıldı, beden bütünlüğü bozuldu. Ferdi Özdemir cinayetinde katil kim?

Müge Anlı'ya canlı yayında çifte cinayet itirafı... ''Ercan darbettiği adamın öldüğünü söyledi''