atv Müge Anlı canlı izle! 25 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

15 yaşındaki çocuk yayının ardından bulundu.

Gamze Adıgüzel, Pazartesi okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alamadığı oğlunu bulmak için programa geldi. Güzel haberi Müge Anlı verdi. Oğlu yayının ardından bulundu.

72 yaşındaki Vahit Şentuna'dan acı haber.

Zihinsel engelli adam kaybının 15. Gününde açlık ve susuzluk nedeniyle bir tarlada hayatını kaybettiği belirtiliyor.

80 yaşındaki alzheimer hastası İslam Temeş aranıyor.

İslam Temeş, 10 Ekim günü Iğdır'dan kayboldu. 75 gündür kendisinden haber alınamıyor...

4 kere kaçan karısının günlerce geri dönmesini istedi. Karı koca arasında uzlaşma sağlanacak mı?

Uğur Demir 10 yıllık eşi Tuğçe Demir'in 14 Aralık'ta 1 milyon 300 bin değerinde altın ve kayınbabasının kredi kartını alarak ortadan kaybolduğunu söyledi. Tuğçe Demir bulundu. Çift canlı yayında yüzleşti.

Anne Raziye Yıldız'ın akrabası Hatice Bozdağ konuştu. ''Gerçekleri bilen başka aile fertleri var''