Müge Anlı atv canlı izle! 24 Aralık 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

CANLI YAYINDA CİNAYET İTİRAFI!

1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, 30 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Emine'nin amcası ve kuzeninin başvurusu üzerine açılan dosyada, şüpheler küçük kızın üvey babası Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştı. Yayında ortaya çıkan iddialar ve tanıklıklar, izleyenleri derinden etkiledi.

Canlı yayını ihbar kabul eden Hatay Emniyeti, iddialar üzerine soruşturma başlatılırken, kan donduran cinayet itirafı anne Raziye Yıldız'dan geldi. Yıldız, dünkü yayın sonrası Müge Anlı'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu ve küçük kızın öldürüldüğünü itiraf etti!

"KIZIN BİRİNİ KESİYORUM' DEDİ... "

Anne Raziye Yıldız, kızı Emine Yıldırımcan'ın ölümünü komşusundan öğrendiğini söyledi. Kendisinin de şiddet gördüğünü dile getiren Raziye Yıldız, olayın yaşandığı gün şiddet gördüğünü, elinin ayağının bağlandığını belirtti.

Yıldız, kendine geldiği esnalarda tespih makinesinin sesini duyduğunu söyledi. Bu sözler üzerine stüdyo buz kesti "Beni dövdüğünde makine çalışıyordu. Elim ayağım bağlıydı. 'Et kesiyorum kızın birini kesiyorum' dedi. 'Her şeyi senin üzerine yıkarım' diyerek tehdit etti..."