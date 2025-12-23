Kuruluş Orhan 9. bölüm: Prenses Asporça Orhan Bey’i hançerliyor!
Yayınlanan bölümleriyle gündemin zirvesinden düşmeyen Kuruluş Orhan, yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle de izleyenleri ekrana kilitleyecek. Bursa Fethi’nin kapılarının aralandığı, hesaplaşmaların derinleştiği, kaderlerin sınandığı bu bölümde nefesler tutulacak.
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümüne dair ipuçları geldi. Dizi, 9. bölümüyle adeta nefes kesecek!
9.Bölüm Özeti
Prenses Asporça'ya Kurulan Pusu ve Orhan Bey'in Hamlesi
Kutsal Mabed Şövalyeleri, Prenses Asporça'ya pusu kurar. Hector'un planlarını bozmakta kararlı olan Orhan Bey, bu hain saldırıya izin vermez. Asporça'nın hayatını kurtaran Orhan Bey, beklenmedik bir şekilde Prenses'in öfkesini daha da büyütecek gelişmelerin fitilini ateşler.
Nülüfer Hatun ve Prenses Asporça Arasında Çatışma
Zoraki bir misafir olarak obada bulunan Asporça ile Orhan Bey arasında ipler iyice gerilir. Nilüfer Hatun'un şahit olduğu bu gerilim, Asporça ile Nilüfer arasında büyük bir çatışmaya mı dönüşecektir? Obada dengeler bir kez daha sarsılırken, Orhan Bey'in Asporça'yı obada tutmasının ardındaki gerçek sebep merak konusu olur.
Orhan Bey'in Büyük Planı
Orhan Bey'in asıl hedefi Hector'dur. Peki, Orhan Bey Hector'a karşı nasıl bir oyun kurmuştur? Bu hamle Bizans cephesinde nasıl yankı bulacaktır?
Flavius, Fatma Hatun'u Öldürüyor mu?
Orhan Bey'i elinden kaçırmanın öfkesiyle hareket eden Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri adına Flavius'tan bir can almasını ister. Flavius'un eliyle alınması istenen can kimindir? Bu emir, Flavius'u nasıl bir çıkmazın içine sürükleyecektir? Flavius, Fatma Hatun'a duyduğu aşk uğruna bu kez çok daha ağır bir sınavdan geçer. Fatma'yla yeniden yüzleşmelerinin bedeli ne olacaktır? Aşk mı, sadakat mi ağır basacaktır?
Halime ve Dursun'un Kaderleri Nasıl Yazılacak?
Obadan sürülen Dursun ile Halime arasında ciddi bir konuşma yaşanır. Aralarında filizlenen sevda dile dökülecek midir? Yolları yeniden kesişecek midir?
Osman Bey'in Düşü Gerçek Oluyor mu?
Bir yanda Kutsal Mabed Şövalyeleriyle mücadele eden Orhan Bey, diğer yanda Osman Bey'in düşünü hakikat kılmak için harekete geçer. Bursa topraklarında Kayı sancağını dalgalandırmak için nasıl bir adım atacaktır? Nihayet Osman Bey'in düşü gerçeğe dönüşecek midir?
Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!
Yayın Tarihi : 24 Aralık 2025 / Çarşamba
Yayın Saati : 20.00
Yapım/Yapımcı : Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım : Mehmet Bozdağ
Yönetmen : Bülent İşbilen
Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncular : Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey), Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Emre Kızılırmak (Hector), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça) ve Cihan Ünal (Osman Bey)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çorbaya 1 kaşık eklenince şifa oluyor: Tek bir malzeme iltihabı önlüyor
- OGM işçi alımı sonuçları ne zaman? 496 sözleşmeli personel alımı takvimi
- 25 Aralık A101 aktüel katalog indirimleri belli oldu: A101 Aldın Aldın’da bu hafta neler var?
- Dünya’nın mevsim haritası yenilendi: Uyumsuzluk sanıldığından büyük
- Sincan, Mamak, Altındağ dikkat! 23 Aralık su kesintisi mahalle mahalle tam liste
- Baraj doluluk oranları arttı mı, düştü mü? İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj su seviyesi yüzde kaç oldu?
- Yıl bitmeden araba alacaklara fırsat: Sıfır faizli kredi veren markalar
- 22 Aralık MasterChef Türkiye All Star’da altın önlüğü kim aldı, Altın Kupa'dan kim elendi?
- TDK 2025 yılının kelimesi seçildi mi? Oy verme tarihleri ve kelimeler
- Tarım Kredi'de yılın son kampanyası: 23-31 Aralık indirimli ürünler listesi
- Yeni sistem kapıda! Kar radara girdi: İstanbul’da tarihi gün yaklaşıyor!
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 takvimi