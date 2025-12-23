Kuruluş Orhan 9. bölüm: Prenses Asporça Orhan Bey’i hançerliyor!

Kaynak: ATV

9.Bölüm Özeti

Prenses Asporça'ya Kurulan Pusu ve Orhan Bey'in Hamlesi

Kutsal Mabed Şövalyeleri, Prenses Asporça'ya pusu kurar. Hector'un planlarını bozmakta kararlı olan Orhan Bey, bu hain saldırıya izin vermez. Asporça'nın hayatını kurtaran Orhan Bey, beklenmedik bir şekilde Prenses'in öfkesini daha da büyütecek gelişmelerin fitilini ateşler.

Nülüfer Hatun ve Prenses Asporça Arasında Çatışma

Zoraki bir misafir olarak obada bulunan Asporça ile Orhan Bey arasında ipler iyice gerilir. Nilüfer Hatun'un şahit olduğu bu gerilim, Asporça ile Nilüfer arasında büyük bir çatışmaya mı dönüşecektir? Obada dengeler bir kez daha sarsılırken, Orhan Bey'in Asporça'yı obada tutmasının ardındaki gerçek sebep merak konusu olur.