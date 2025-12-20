Gazze protestosunda değişen hayat! atv'nin yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında" sete çıktı

Kaynak: ATV

Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

"Aynı Yağmur Altında" yakında atv'de!