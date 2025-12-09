ATV Müge Anlı canlı yayın! 9 Aralık Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Sami Kırkuşu nasıl öldü? (ATV)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir yanı ihanete uğramanın verdiği hayal kırıklığıyla sarsılan Cemile Kırkuşu, cinayete kurban gittiği düşünülen eşi Sami Kırkuşu'nun mezarını ziyaret etti.

Gözyaşları içinde eşinin toprağına sarılan Cemile Kırkuşu, "Sibel'i çok mu sevdin?" diyerek feryat etti. Kocasının öldürüldüğünü düşünen Cemile Kırkuşu, Sibel Yılmaz'a seslenerek "Onu ölüme terk ettin" dedi.

Olay gecesiyle ilgili eksik bilgileri hatırlamaya çalışan Sibel Yılmaz, çelişkili ifadeleriyle yine dikkat çekti. Yayına bağlanan Sami Kırkuşu'nun arkadaşı Murat Bey, Sibel Yılmaz'ın olaya dair açıklamalarını yalanladı. Doğruları anlattığını söyleyen Sibel Yılmaz, "İnanıp inanmamak size kalmış" dedi.

Yayına bağlanan bir görgü şahidi, olay günü Sami Kırkuşu ve Sibel Yılmaz'ı, Falezler'de tartışırken gördüğünü söyledi. İkilinin alkol aldığını söyleyen görgü şahidi, "Birbirlerine küfür ediyorlardı ve yükses sesle tartışıyorlardı" dedi.