Sinehane’den art arda iki proje! Öp Elimi okuma provasında!
Sinehane yapımcılığında, senaryosunu Onay Durgun’un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Öp Elimi, okuma provasını gerçekleştirdi.
Mahalle kültürünü içten bir üslup ve mizahla birleştirerek izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan film, renkli ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Başrollerinde Safa Sarı, İsmail Demirci, Zeynep Çamcı, Gülsim Ali ve Özgür Emre Yıldırım'ın yer aldığı Öp Elimi, abi kardeş ilişkisini hem dramatik hem mizahi bir çerçeveden seyircisine sunmaya hazırlanıyor.
Filmde, Mine Teber ve Osman Alkaş da bilindik aile büyüğü rollerini farklı ve alışılagelmedik biçimde karakterize edecekler.
Bol bol güldürme iddiasıyla haftaya tam kadro sete çıkmaya hazırlanan filmin oyuncuları; Safa Sarı (Tolga), İsmail Demirci (Mehmet), Zeynep Çamcı (Ayten), Gülsim Ali (Öyküm), Özgür Emre Yıldırım (Bekir), Mine Teber (Zekiye), Cemil Şahin (Dilenci), Osman Alkaş (Enver),
Tolga Canbeyli (Tayfun), Mehmet Güzel (Metin), Egemen Topçu (Kahveci Zafer), Alper Saylık (Mezarlıktaki Adam), Safa Tabur (Muhsin), Adem Türker (Mehmet'in Şoförü) karakterlerine hayat verecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?
- 5 Aralık TV yayın akışı: Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, Eleni diziden ayrıldı mı?
- ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava ters köşe yapacak: 10 kente kar yağacak! Dondurucu soğuklar kapıda
- "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Samet'i kim canlandırmıştır?
- Dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?
- Saray sofralarından şiir dizelerine: Türk kahvesinin gizli kalmış hikayesi
- Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?
- Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükûmet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?
- Türkiye'nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM'ye üye 193 ülke arasında 8'den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?
- Arnold Schwarzenegger "Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek" filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?