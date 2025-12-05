05 Aralık 2025, Cuma
Sinehane'den art arda iki proje! Öp Elimi okuma provasında!

05.12.2025
Öp Elimi, okuma provasını gerçekleştirdi.

Sinehane yapımcılığında, senaryosunu Onay Durgun’un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Öp Elimi, okuma provasını gerçekleştirdi.

Mahalle kültürünü içten bir üslup ve mizahla birleştirerek izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan film, renkli ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Başrollerinde Safa Sarı, İsmail Demirci, Zeynep Çamcı, Gülsim Ali ve Özgür Emre Yıldırım'ın yer aldığı Öp Elimi, abi kardeş ilişkisini hem dramatik hem mizahi bir çerçeveden seyircisine sunmaya hazırlanıyor.

Filmde, Mine Teber ve Osman Alkaş da bilindik aile büyüğü rollerini farklı ve alışılagelmedik biçimde karakterize edecekler.

Bol bol güldürme iddiasıyla haftaya tam kadro sete çıkmaya hazırlanan filmin oyuncuları; Safa Sarı (Tolga), İsmail Demirci (Mehmet), Zeynep Çamcı (Ayten), Gülsim Ali (Öyküm), Özgür Emre Yıldırım (Bekir), Mine Teber (Zekiye), Cemil Şahin (Dilenci), Osman Alkaş (Enver),

Tolga Canbeyli (Tayfun), Mehmet Güzel (Metin), Egemen Topçu (Kahveci Zafer), Alper Saylık (Mezarlıktaki Adam), Safa Tabur (Muhsin), Adem Türker (Mehmet'in Şoförü) karakterlerine hayat verecek.

