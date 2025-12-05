Sinehane’den art arda iki proje! Öp Elimi okuma provasında!

Başrollerinde Safa Sarı, İsmail Demirci, Zeynep Çamcı, Gülsim Ali ve Özgür Emre Yıldırım'ın yer aldığı Öp Elimi, abi kardeş ilişkisini hem dramatik hem mizahi bir çerçeveden seyircisine sunmaya hazırlanıyor.

Sinehane’den Art Arda İki Proje