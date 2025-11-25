atv’ye ödül yağmuru!

Yılın en iyi erkek dizi oyuncusu ödülü, Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'na; yılın en iyi kadın dizi oyuncusu ödülü de Nilüfer Hatun rolüyle Mahassine Merabet'e verildi.

Geceye, dizi ve oyuncuları temsilen Mahassine Merabet, Yiğit Uçan ve Dinç Daymen katıldı. Dizinin oyuncuları yaptıkları kısa teşekkür konuşmasında mutluluklarını dile getirirken sevenlerine ve tüm izleyenlere teşekkür ederek konuşmalarını noktaladı.

Kaynak: ATV