Müge Anlı atv canlı yayın! 20 Kasım Perşembe Müge Anlı yeni bölüm tek parça izle

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızının Türkiye'yi gezdiğini eve gelen trafik cezalarından fark ettiğini söyleyen anne Kadriye Başkurt, kızının psikolojik sıkıntıları olduğunu ve çevresindeki insanlara da zarar verilebileceğini söyledi. İzleyicilerden gelen ihbarlar sonrası Dilek Başkurt'u bulunmuştu. Güzel bir gelişme yaşandı. Psikolojik rahatsızlıkları olan Dilek Başkurt tedavisini olup evine geri döndü.

Emrah Elveren, 2021 yılı şubat ayında 33 yaşındayken Yalova'da şüpheli şekilde kayboldu. Şüpheler önce kuzenlerine daha sonra iş arkadaşı Ahmet'e yönelmişti. Ahmet Şentürk, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Katil zanlısının evinin bahçesinde iki kemik ve diş parçasına bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda o kemik parçalarının Emrah Elveren'e ait olduğu ortaya çıktı.

Kayıplarının 10. Gününde cenazeleri bulunan ve ardında pek çok soru işareti bırakan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'yla 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümü araştırılmaya devam ediyor. Müge Anlı ekibi anne ve 5 yaşındaki oğlunun ölü olarak bulunduğu ormandan canlı yayın yaptı.

Orman yolundan köye gitmenin zor olduğunu söyleyen Müge Anlı ekibi, patika yollar aracılığıyla köye ulaşılabileceğini belirtti. Yayına bağlanan bir izleyici Mustafa Uzun'un kendisine 50 yaşındaki bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını söylediğini anlattı. 5 yaşındaki Osman Yaşar'ın ölü bulunduğu bölgeden canlı yayın yapıldı. Minik Osman'ın cansız bedenini bulan köy sakini gördüğü detayları anlattı.