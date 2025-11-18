Sinehane hız kesmeden devam ediyor! "Öp Elimi" sete çıkıyor!
Sinehane’nin yeni filmi Öp Elimi, iki kardeşin gurur, sınıf farkı ve aile bağları arasındaki çatışmasını hem mizahi hem duygusal bir dille anlatacak. Filmin başrollerinde Safa Sarı ve İsmail Demirci yer alıyor.
Sinehane hız kesmeden devam ediyor…
Yapımını Sinehane'nin üstlendiği, senaryosunu Onay Durgun'un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Safa Sarı ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Öp Elimi, mahalle kültüründen yola çıkan, iki kardeşin sınıf farkı, gurur, para ve sevgi arasındaki çatışmasını anlatan bir aile komedisini sinemaseverlerle buluşturacak.
Fakir ama gururlu Tolga, yıllar içinde zenginleşmiş abisi Mehmet ile yıllardır küstür ve babalarının "barışın" vasiyetini bir türlü yerine getiremez.
Abi-kardeş ilişkisini hem duygusal hem mizahi bir zeminde işleyen filmde, abiyi İsmail Demirci, kardeşi Tolga'yı ise Safa Sarı canlandırıyor.
CAST ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Cast çalışmaları devam eden filmin oyuncuları arasında Zeynep Çamcı (Ayten), Özgür Emre Yıldırım (Bekir), Mehmet Güzel (Metin), Cemil Şahin (Dilenci), Aykut Engin (Zafer) ve Osman Alkaş (Enver) karakterleri ile yer alıyor.
