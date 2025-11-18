18 Kasım 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri Sinehane hız kesmeden devam ediyor! "Öp Elimi" sete çıkıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 11:28
Sinehane’nin yeni filmi Öp Elimi, iki kardeşin gurur, sınıf farkı ve aile bağları arasındaki çatışmasını hem mizahi hem duygusal bir dille anlatacak. Filmin başrollerinde Safa Sarı ve İsmail Demirci yer alıyor.

Yapımını Sinehane'nin üstlendiği, senaryosunu Onay Durgun'un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Safa Sarı ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Öp Elimi, mahalle kültüründen yola çıkan, iki kardeşin sınıf farkı, gurur, para ve sevgi arasındaki çatışmasını anlatan bir aile komedisini sinemaseverlerle buluşturacak.

Zeynep ÇamcıZeynep Çamcı

Fakir ama gururlu Tolga, yıllar içinde zenginleşmiş abisi Mehmet ile yıllardır küstür ve babalarının "barışın" vasiyetini bir türlü yerine getiremez.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Abi-kardeş ilişkisini hem duygusal hem mizahi bir zeminde işleyen filmde, abiyi İsmail Demirci, kardeşi Tolga'yı ise Safa Sarı canlandırıyor.

İsmail Demirciİsmail Demirci

CAST ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cast çalışmaları devam eden filmin oyuncuları arasında Zeynep Çamcı (Ayten), Özgür Emre Yıldırım (Bekir), Mehmet Güzel (Metin), Cemil Şahin (Dilenci), Aykut Engin (Zafer) ve Osman Alkaş (Enver) karakterleri ile yer alıyor.

Osman AlkaşOsman Alkaş

