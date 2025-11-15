15 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Televizyon Haberleri "Aldığımız Nefes"e Kahire’de gala!

"Aldığımız Nefes"e Kahire’de gala!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 10:36
ABONE OL
Aldığımız Nefese Kahire’de gala!

Yönetmen Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi 'Aldığımız Nefes', 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverler ile buluştu

Yönetmen Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi 'Aldığımız Nefes', 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverler ile buluştu. Film, festivalin uluslararası yarışma bölümünde Altın Piramit için yarışıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle çekilen; dünya prömiyerini 2025 Toronto, Avrupa prömiyerini ise San Sebastián Film Festivali'nde yapan, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen 'Aldığımız Nefes', izleyenlerden tam not aldı.

Yapım, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada, bir felaketin ardından ayakta kalma çabasını, hayatı bir anda altüst olan on yaşındaki Esma'nın gözünden anlatıyor. Filmde genç oyuncu Defne Zeynep Enci'ye Hakan Karsak, Sacide Taşaner eşlik ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör