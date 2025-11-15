"Aldığımız Nefes"e Kahire’de gala!

Yönetmen Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi 'Aldığımız Nefes', 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverler ile buluştu. Film, festivalin uluslararası yarışma bölümünde Altın Piramit için yarışıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle çekilen; dünya prömiyerini 2025 Toronto, Avrupa prömiyerini ise San Sebastián Film Festivali'nde yapan, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen 'Aldığımız Nefes', izleyenlerden tam not aldı.

Yapım, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada, bir felaketin ardından ayakta kalma çabasını, hayatı bir anda altüst olan on yaşındaki Esma'nın gözünden anlatıyor. Filmde genç oyuncu Defne Zeynep Enci'ye Hakan Karsak, Sacide Taşaner eşlik ediyor.

Kaynak: Sosyal medya