Aynadaki Yabancı’da büyük yüzleşme! Defne için yolun sonu mu?
Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatıyor.
Emirhan Azra'nın yüzünü değiştirdiğini ve Defne olarak aynı evde hayatına devam ettiğini öğrenmiştir.
Defne ise Emirhan'ın gerçekleri bildiğinden habersiz evdeki işine devam etmektedir. Emirhan'ın tepkisi ne olacaktır? Defne yolun sonuna mı gelmiştir.
Defne ile araları açılan Barış ise Emirhan hakkında şüphe duyacağı olaylar yaşamaya başlar.
Bir yanı Defne'ye kırılmıştır fakat bir yanı da onun tehlikede olduğunu hissetmektedir. Barış nasıl bir yol izleyecektir?
Melda ve Serhan için evden kovulmalarıyla yeni bir hayat başlar. Serhan artık ipleri eline almak zorundadır. Emirhan'ın karşısına çıkabilecek midir?
Davut'un ölümünün ardından Mihri şüpheleri bambaşka bir noktada toplanacaktır. Davut'u öldüren kişi acaba çok mu yakınındadır?
Nehir, Barış'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hafta sonu planı olanlar dikkat! Önce terleyeceğiz sonra üşüyeceğiz! MGM tarih verdi: Sis ve pus etkili, gök gürültülü sağanak kapıda!
- O popüler ekmeğe dikkat! Aslında kalp düşmanıymış: Hangi ekmeği almalıyız?
- Fırçalamak yetmez! Dişleri doğal olarak temizleyen beş besin: Herkesin mutfağında var
- Mutfaktaki kurtarıcı sır! Patatesleri taze tutan basit yöntem: Yanına bunu koyun
- İSTANBUL ELEKTRİK SORGULAMA: 10 saatlik kesinti olacak! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesin olacak?
- MEB SINAV TAKVİMİ | 2026 MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?
- SÜPER LİG: Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon testi: Sadece %5’i başarabiliyor! Gizli balığı 9 saniyede görebilir misin?
- 8-9 Kasım ÖSYM sınav takvimi: Bu hafta sonu sınav var mı, saat kaçta?
- Alzheimer için umut oldu! Yapay zeka beynin gizli bölgelerini ortaya çıkardı
- Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı nereden izlenir?
- BOTAŞ PERSONEL ALIMI 2025: BOTAŞ 223 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?