Aşk ve Gözyaşı 7. bölüm: Meyra kardeşiyle Selim vicdanıyla sınanır!
Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat verdiği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunuyor.
atv'nin sevilen dizisi "Aşk ve Gözyaşı" yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragman, 7. bölümde tansiyonun iyice yükseleceğinin sinyallerini verdi.
7.Bölüm Özeti:
Meyra ve Selim arasındaki aşk, ihanete ve vicdana karşı bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Selim, Meyra'nın kardeşi Harun'u korumak için mahkemede gerçeği sakladığını öğrenir. Bu gerçek ikisi arasındaki güveni yıkar.
Meyra'nın ailesi dağılırken, Selim'in içindeki aşk ve öfke birbirine karışır. Yine de Selim, Harun'un suçunu polise bildirmez, bu durum aşkına rağmen vicdanla verdiği bir sınav olur.
Meyra, Selim'in bu sessiz fedakârlığı karşısında sarsılır; aralarındaki bağ bitmiş görünse de duygusal gerilim yeniden alevlenir.
Harun'un vicdan azabı ve kaçışı trajik bir zincir başlatırken, Meyra kardeşiyle, Selim ise adaletle savaşır.
Her ikisi de geçmişin yükünü taşırken birbirlerinden kopamazlar aşkları bir suçun, bir yalanın ve bir affedemeyişin ortasında yaşamaya devam eder.
Oyuncular : Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Şenay Gürler, Senan Kara, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Yıldıray Şahinler ve Sanem Çelik
