Aynadaki Yabancı’da heyecan zirvede: Defne’nin sınavı başlar!

Kaynak: ATV

Hanzade'nin teklifini kabul etmesinden sonra Defne için asıl sınav şimdi başlar. Kaçmaya çalıştığı Emirhan'ın daha yakınına sokulmak zorunda kalırken, Leyla onun tek tesellisi olur. Her ne kadar kızı onu tanımasa da artık kızını özgürce görebilmektedir.

Diğer taraftan Mihri'nin DNA testi sonuçlarına ulaşması Defne'nin tüm planını bir anda yok edebilecektir. Mihri'nin ise aklında daha kökten bir çözüm vardır.