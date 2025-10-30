Aynadaki Yabancı'da heyecan zirvede: Defne'nin sınavı başlar!
Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu gibi isimlerin başrolünde olduğu "Aynadaki Yabancı" heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. İşte sevilen dizinin 5. bölümüne dair ipuçları...
Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatıyor.
5.Bölüm Özeti:
Defne, Azra olduğu zamanlara dair her şeyi hatırlamaya başlar. Neden böyle bir oyuna giriştiğini ve kızı için girdiği mücadeleyi artık hatırlamaktadır. Emirhan'dan kaçarak ondan kurtulamayacağını anlamıştır. Aksine kızının yanında kalacak ve Emirhan'ı hapse gönderecek cep telefonunu bulmak için hareket edecektir. Böylece kızıyla birlikte yeni bir hayata başlayabilecektir.
Hanzade'nin teklifini kabul etmesinden sonra Defne için asıl sınav şimdi başlar. Kaçmaya çalıştığı Emirhan'ın daha yakınına sokulmak zorunda kalırken, Leyla onun tek tesellisi olur. Her ne kadar kızı onu tanımasa da artık kızını özgürce görebilmektedir.
Diğer taraftan Mihri'nin DNA testi sonuçlarına ulaşması Defne'nin tüm planını bir anda yok edebilecektir. Mihri'nin ise aklında daha kökten bir çözüm vardır.
Emirhan Azra'yı aramaya devam ederken şok edici bir mektupla karşılaşır. Birileri Azra'nın ellerinde olduğunu söyleyip ondan fidye istemektedir. Emirhan ne yapacaktır?
Barış'ın aklı daima Defne'dedir fakat diğer taraftan Nehir'in radarına da o girmiştir. Nehir'in Barış'a olan ilgisi Defne'yi rahatsız etmeye başlayacaktır. Kızı için her türlü zorluğa katlanan Defne, Barış'ın yanlış anlaması sonucu kırılacak, belki de artık onun hayatından uzaklaşması gerektiğini hissedecektir.
Melda ve Serhan'ı evde tatsız bir sürpriz beklerken, Emirhan büyük gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
OYUNCU KADROSU
Oyuncular : Onur Tuna (Emirhan), Simay Barlas (Defne) ve Caner Topçu (Barış), Asuman Dabak (Hanzade), Kerem Arslanoğlu (Serhan), Nazlı Senem Ünal (Melda), Emre Taşkıran (Sait), Ayten Soykök (Müjgan), Ecem Sena Bayır (Nehir), Sema Gültekin (Azra), Soner Türker (Davut), Seher Terzi (Hafize), Mümin Karaçil (Selim), Cemre Melis Çınar (Mihri), Sara Yılmaz (Leyla)
Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışacak mı?
- Öğretmenler Günü ne zaman 2025? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak?
- TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi ŞARTLARI | Eş başvurusu, taksitler ve köy evi şartı... Noktasına virgülüne tüm detaylar
- EHLİYET YENİLEME RANDEVU ALMA: Eski tip sürücü belgesinde süre doluyor! Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?
- A Milli Futbol Takımı MAÇ TAKVİMİ 2025-2026 | Türkiye-Bulgaristan mücadelesi ne zaman, hangi kanalda?
- 30 Ekim A101 aktüel katalog: Bu hafta A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var?
- Emeklilik hesapları sil baştan! 200 bin TL avantaj fırsatı: Torba yasa ile prim oranı ve borçlanma tarifesi değişecek
- Tarım Kredi Market’te dev indirim! 5.399 TL’ye akıllı televizyon, 1.399 TL’ye dikey ısıtıcı fırsatı
- Kredi Kartı Borçları yeniden yapılandırılacak mı? Kredi kartlarına yapılandırma gelecek mi, son durum ne?
- 30 Ekim hava durumu raporu | Pastırma yazı kuraklıkla geldi: Türkiye’de yağışsız günler başlıyor! Sıcaklıklar fırlayacak
- YKS'de sistem değişiyor mu, nasıl uygulanacak? Açık uçlu sorular nasıl olacak?
- Bu yüzden başarısız oluyorsunuz! Kötü uykudan sonra beyin neden çalışmayı reddediyor?