Aynadaki Yabancı'da heyecan zirvede: Defne'nin sınavı başlar!

Giriş: 30.10.2025 13:35
Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu gibi isimlerin başrolünde olduğu "Aynadaki Yabancı" heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. İşte sevilen dizinin 5. bölümüne dair ipuçları...

Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatıyor.

5.Bölüm Özeti:

Defne, Azra olduğu zamanlara dair her şeyi hatırlamaya başlar. Neden böyle bir oyuna giriştiğini ve kızı için girdiği mücadeleyi artık hatırlamaktadır. Emirhan'dan kaçarak ondan kurtulamayacağını anlamıştır. Aksine kızının yanında kalacak ve Emirhan'ı hapse gönderecek cep telefonunu bulmak için hareket edecektir. Böylece kızıyla birlikte yeni bir hayata başlayabilecektir.

Hanzade'nin teklifini kabul etmesinden sonra Defne için asıl sınav şimdi başlar. Kaçmaya çalıştığı Emirhan'ın daha yakınına sokulmak zorunda kalırken, Leyla onun tek tesellisi olur. Her ne kadar kızı onu tanımasa da artık kızını özgürce görebilmektedir.

Diğer taraftan Mihri'nin DNA testi sonuçlarına ulaşması Defne'nin tüm planını bir anda yok edebilecektir. Mihri'nin ise aklında daha kökten bir çözüm vardır.

Emirhan Azra'yı aramaya devam ederken şok edici bir mektupla karşılaşır. Birileri Azra'nın ellerinde olduğunu söyleyip ondan fidye istemektedir. Emirhan ne yapacaktır?

Barış'ın aklı daima Defne'dedir fakat diğer taraftan Nehir'in radarına da o girmiştir. Nehir'in Barış'a olan ilgisi Defne'yi rahatsız etmeye başlayacaktır. Kızı için her türlü zorluğa katlanan Defne, Barış'ın yanlış anlaması sonucu kırılacak, belki de artık onun hayatından uzaklaşması gerektiğini hissedecektir.

Melda ve Serhan'ı evde tatsız bir sürpriz beklerken, Emirhan büyük gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

OYUNCU KADROSU

Oyuncular : Onur Tuna (Emirhan), Simay Barlas (Defne) ve Caner Topçu (Barış), Asuman Dabak (Hanzade), Kerem Arslanoğlu (Serhan), Nazlı Senem Ünal (Melda), Emre Taşkıran (Sait), Ayten Soykök (Müjgan), Ecem Sena Bayır (Nehir), Sema Gültekin (Azra), Soner Türker (Davut), Seher Terzi (Hafize), Mümin Karaçil (Selim), Cemre Melis Çınar (Mihri), Sara Yılmaz (Leyla)

Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

