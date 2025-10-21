Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu! Hasret Akkuzu'nun katili kim?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 16 yaşındaki Hasret'ten kahreden haber geldi. Cesedi su kuyusunda bulunan genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde 5 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Hasret Akkuzu'dan acı haber geldi.
Ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Dün, köyde hayvan otlatan vatandaşlar, bir su kuyusunda ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi.
Yapılan incelemeler sonucu cesedin Hasret Akkuzu'ya ait olduğu tespit edildi.
ACI HABERİ DUYURDU
Müge Anlı, dünkü canlı yayınında Hasret Akkuzu ile ilgili acı haberi şu sözlerle duyurmuştu:
"Hasret'in ailesi bu kötü olaylar yaşanmasaydı bugün stüdyomuzda olup kızlarını aramaya geleceklerdi. Ne yazık ki Hasret Akkuzu dün öğle saatlerinde bir arazinin içindeki kuyuda öldürülmüş olarak bulundu. Ben başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin evladınıza. İnşallah kanı da yerde kalmasın."
KİMDEN ŞÜPHELENDİLER?
Evinden 10 km uzaklıkta ölü olarak bulunan Akkuzu'nun ailesi ise şüphelendikleri isimleri açıklamıştı.
Genç kızın babası şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben 40 yaşındaki Deniz Boyacı'dan şüpheleniyorum. Kızımı takıntı haline getirmişti. Sürekli tehdit ediyordu. Kızım, bir süre Deniz'in çocuğuna bakmaya gidiyordu. Biz aralarında bir şey olduğunu bilmiyorduk" dedi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Genç kızın vücudunda darp ve bıçak izine rastlanmazken, şüpheli ölümle ilgili olarak 3 arkadaşı gözaltına alındı.
