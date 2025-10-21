Müge Anlı’da aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu! Hasret Akkuzu’nun katili kim?

Kaynak: ATV

KİMDEN ŞÜPHELENDİLER?

Evinden 10 km uzaklıkta ölü olarak bulunan Akkuzu'nun ailesi ise şüphelendikleri isimleri açıklamıştı.

Genç kızın babası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben 40 yaşındaki Deniz Boyacı'dan şüpheleniyorum. Kızımı takıntı haline getirmişti. Sürekli tehdit ediyordu. Kızım, bir süre Deniz'in çocuğuna bakmaya gidiyordu. Biz aralarında bir şey olduğunu bilmiyorduk" dedi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Genç kızın vücudunda darp ve bıçak izine rastlanmazken, şüpheli ölümle ilgili olarak 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Kaynak: DHA