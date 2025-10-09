Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm: Meyra boşanma dilekçesini öğrenir!
Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.
atv'nin ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizisi "Aşk ve Gözyaşı"nın yeni bölümü için heyecan dorukta!
4.Bölüm Özeti:
Meyra ve Selim'in ilişkisi, aşk ile güvensizlik arasında ince bir ipte yürümeye devam eder. İzmit'te Selim'in ailesinin yanına sığınan çift, kısa bir süreliğine eski günlerin sıcaklığını yeniden yakalar; birlikte sahile gider, aile kahvaltısında bir arada olmanın huzurunu yaşarlar.
Ancak Meyra'nın hastalığı ve artan unutkanlıkları, ilişkilerindeki güven duygusunu zedeler. Meyra, içini kemiren ölüm korkusunu gizleyemezken Selim her şeye rağmen yanında durmaya çalışır.
Bu sırada Meyra'nın ailesi, evde bulunan dinleme cihazı ve kasadaki boşanma protokolü nedeniyle damada olan güvenini tamamen yitirir. Çetin, Selim'e üç gün süre tanıyarak gerçeği ortaya çıkarmasını ister. Artan baskı ve dedikodular hem çiftin ilişkisine hem de ailenin itibarına gölge düşürür.
Daha fazla dayanamayan Selim, geçmişte Meyra'dan habersiz bir boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf eder. Bu itiraf, Meyra'nın bastırdığı anıları bir bir gün yüzüne çıkarır; kırılan güven, yerini tarifsiz bir hayal kırıklığına bırakır. Aşk ile pişmanlık arasına sıkışan çift için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
