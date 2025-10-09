Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm: Meyra boşanma dilekçesini öğrenir!

Kaynak: ATV

4.Bölüm Özeti:

Meyra ve Selim'in ilişkisi, aşk ile güvensizlik arasında ince bir ipte yürümeye devam eder. İzmit'te Selim'in ailesinin yanına sığınan çift, kısa bir süreliğine eski günlerin sıcaklığını yeniden yakalar; birlikte sahile gider, aile kahvaltısında bir arada olmanın huzurunu yaşarlar.

Ancak Meyra'nın hastalığı ve artan unutkanlıkları, ilişkilerindeki güven duygusunu zedeler. Meyra, içini kemiren ölüm korkusunu gizleyemezken Selim her şeye rağmen yanında durmaya çalışır.

