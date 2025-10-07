Müge Anlı atv canlı izle! 7 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Nihlenaz'ın alıkonma şüphesi

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 yaşındaki Ahmet Kurtoğlu, hiç tanımadığı ailesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. 30 Ekim 1999 yılında Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya gelen Ahmet Kurtoğlu, biyolojik annesinin doğduğunda kendisini hastaneye bıraktığını anlattı.

Kendisini yetiştiren aileye minnet borcu olduğunu söyleyen Ahmet Kurtoğlu, "Manevi anne ve babamı 8 ay arayla kaybettim. Ben gerçek ailemi, kardeşlerim var mı bunları merak ediyorum" dedi.

16 yaşındaki Nihlenaz Güler 3 Eylül'de Sakarya Akyazı'dan kayboldu.

Gözyaşları içinde kızlarını aramaya gelen anne ve baba, Nihlenaz'ın 17 yaşındaki bir çocuk tarafından kaçırıldığını iddia etti. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyleyen anne ve baba, 17 yaşındaki gencin Nihlenaz'ı tuttuğu yere polisle birlikte gittiklerini anlattı.

18 yaşındaki Fatmanur Köse, İstanbul Kartal'dan 10 Eylül'de kayboldu. Kızını aramaya gelen annesi Selvi Köse, "Kızım kaybolduğu gece 40 yaşındaki bir adam, arkadaşının evinden arabayla alıyor" dedi.

Kızı yaklaşık 1 aydır göremeyen anne Fatmanur Köse'nin canından endişe ettiğini söyleyerek, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Fatmanur Köse'nin kaybında şüphe oklarının yöneldiği isim Gökhan Bey canlı yayına bağlandı. Gökhan Bey'in ardından bazı izleyiciler yayına bağlanarak Fatmanur Köse'nin zor durumda olduğunu iddia ettiler. İhbarlar üzerine emniyet hareket geçti ve inceleme başlatıldı.

2018 yılında 22 yaşındayken İstanbul'dan sırra kadem basan Sefa Soyalp'ın kaybı araştırılmaya devam ediyor. Kayıp gencin kız kardeşi ve kuzeni canlı yayında karşı karşıya geldi. Sefa Soyalp'in kuzeni, çok önemli bir iddia da bulundu. Sefa'nın kuzeni "Merve 'Sefa'yı babam ortadan kaldırmış olabilir' dedi" deyince ortalık buz kesti. Sefa Soyalp'ın kardeşi ise iddiaları reddetti.