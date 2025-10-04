Kuruluş Orhan'ın Osman Bey'i Cihan Ünal: "Rolümü mutlulukla kabul ettim"

Kaynak: ATV

Dizide "Osman Bey" karakterine hayat verecek olan usta sanatçı Cihan Ünal, karaktere ve projeye ilişkin duygularını paylaştı.

"Osman Bey Milletini Koruyan Kollayan Onurlu Bir Devlet Adamıydı"

Dizide Orhan Bey'in babası ve beyliğin başı Osman Bey karakterini canlandıracak olan duayen oyuncu Cihan Ünal, "Osman Bey'in en büyük özelliği iyi bir devlet adamı olmasıydı" derken bu rolün teklifini mutlulukla kabul ettim açıklamasıyla sözlerine devam etti.