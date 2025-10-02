Kuruluş Orhan'ın Şahinbaş Bey'i Barış Falay duygularını anlattı!
Kuruluş Orhan setinden ilk oyuncu röportajı geldi. Barış Falay, dizi ve hayat verdiği "Şahinşah Bey" karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Orhan dizisi yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.
BARIŞ FALAY'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Kuruluş Orhan setinden ilk oyuncu röportajı geldi. Barış Falay, dizi ve hayat verdiği "Şahinşah Bey" karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
Usta oyuncu Barış Falay, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu at ve kılıç eğitimlerinin kendisinin de aktif ve günlük yaşamda sporu seven yönüyle bağdaştığını vurguladı.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Dizide Osman Bey'in yol arkadaşı olan bir Türk Bey'ini canlandıracak olan ünlü oyuncu Falay diziye katılan usta isimleri öne çıkararak "Yüksek bir oyuncu kadrosuyla bir arada bulunmak çok değerli." açıklamasıyla sözlerini sürdürdü.
Projeye dahil olmaktan duyduğu heyecanı da gizlemeyen oyuncu sözlerini "Çok heyecanlıyım, umarım seyircimiz de bu heyecanı yaşar." diyerek sözlerini noktaladı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.
Kuruluş Orhan, yakında atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul TOKİ kiralık konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu, fiyatlar ne kadar? Kiralık konut projesi hangi ilçelerde olacak, şartlar neler?
- Sumud Filosu'nda kimler var? İsrail tarafından alıkonulan Türk aktivistler
- Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi
- Emekliye 6.3 puanlık refah payı formülü! SSK, BAĞ-KUR'lunun ocak zammında 3 seçenek masada! 16.881 TL maaş alanlar...
- Çin’in zeka sırrı kahvaltıda saklı! Canan Karatay açıkladı: O besinden günde 10 tane tüketin…
- Zeka testi: En zeki insanlar bile 11 saniyede gizli geyiği bulamıyor
- Fenerbahçe Beko-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ | Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ne zaman, saat kaçta?
- TOBB NEFES 2025 DESTEK PAKETİ: Nefes Kredisi başvuruları nereden yapılacak, kimler başvurabilir, kredi tutarı ne kadar?
- Genç çiftlere 250 bin TL kredi desteği başladı: Evlilik kredisi başvuruları nereden yapılacak, şartlar neler?
- Memura emekliye ocakta %19.54 zam! FKB'den yeni enflasyon tahmini geldi: Polis, öğretmen meslek meslek maaş tablosu
- Türkiye’nin yapay zeka haritası çıkarıldı: TÜİK verilerle açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok yapay zeka kullanan sektörü