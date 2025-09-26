Yanlış anlaşıldı darbedildi! Müge Anlı izleyicisinin ihbarı hayat kurtardı!
Suriye uyruklu, zihinsel engelli Taha Abdulbari 10 gündür kayıp olarak aranıyordu. Müge Anlı'nın dikkatli izleyicisi sayesinde Arnavutköy'e giden bir otobüste bulundu. Günler sonra babasının sesini duyan Ahmad duygusal anlar yaşadı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Suriye uyruklu, yüzde 50 zihinsel engelli 62 yaşındaki Taha Abdulbari, Çarşamba günü kayboldu. Oğlu Ahmad, babasını bulmak için stüdyoya geldi.
Olay günü, 9 yaşındaki torunu Muhammet ile dışarı çıkan Abdulbari, torununu yaklaşık 10 dakika mesafedeki bir tekstil atölyesine götürmek istedi. İddialara göre, torunu dedesinin elini bırakınca, Taha Abdulbari tekrar elini tutmak istedi. Ancak çevredeki kişiler durumu yanlış anlayarak torunun kaçırılmak istendiğini düşündü ve kalabalık dedeye müdahale ederek şiddet uyguladı.
O sırada korkan 8 yaşındaki Muhammet, dedesini bırakıp babasının atölyesine koştu. Olayın şahitleri durumu babasına bildirirken, Ahmad babasını bulmak için Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Burada darp edildiği iddia edilen Abdulbari'nin fotoğrafları gösterildi.
Olayın ardından Müge Anlı ve ekibi, Taha Abdulbari'yi bulmak için arama çalışmalarını başlattı. Komşularından biri, Abdulbari'yi 10 gün önce gördüğünü ve arabalara el salladığını ifade etti.
Kendini ifade edemeyen Abdulbari, Müge Anlı'nın dikkatli bir izleyicisinin ihbarı sayesinde Arnavutköy'e giden bir otobüste bulundu. Babasının sesini duyan Ahmad, gözyaşlarını tutamadı.
Müjdeyi yayında veren Müge Anlı, Sudenur isimli bir izleyicinin Abdulbari ile aynı minibüste olduğunu fark edip durumu ekiplerine bildirdiğini açıkladı. Anlı, izleyiciye teşekkür ederek, "Sudenur sayesinde Abdulbari'yi güvenle bulduk" dedi.
