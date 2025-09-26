Yanlış anlaşıldı darbedildi! Müge Anlı izleyicisinin ihbarı hayat kurtardı!

Kaynak: ATV

Kendini ifade edemeyen Abdulbari, Müge Anlı'nın dikkatli bir izleyicisinin ihbarı sayesinde Arnavutköy'e giden bir otobüste bulundu. Babasının sesini duyan Ahmad, gözyaşlarını tutamadı.

Müjdeyi yayında veren Müge Anlı, Sudenur isimli bir izleyicinin Abdulbari ile aynı minibüste olduğunu fark edip durumu ekiplerine bildirdiğini açıkladı. Anlı, izleyiciye teşekkür ederek, "Sudenur sayesinde Abdulbari'yi güvenle bulduk" dedi.