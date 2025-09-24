Berk Cankat "Aşk ve Gözyaşı" kadrosunda! Geçmişten gelen beklenmedik misafir...

Cankat, dizide Ercan Sezer karakterine hayat verecek. Geçmişte Meyra ile duygusal bir yakınlık yaşamış olan Ercan, yıllar sonra yeniden ortaya çıkarak dengeleri altüst ediyor.

Kaynak: ATV

Hala Meyra'ya karşı güçlü duygular besleyen Ercan, onun kalbini kazanmaya kararlı. Bu durum, Meyra ile evliliğini sürdürmekte zorlanan Selim'in karşısına güçlü bir rakip çıkmasına yol açıyor.

Üstelik Ercan'ın Selim'i küçümseyen tavırları, dizideki aşk üçgenini daha da çarpıcı hale getirecek.

Aşk ve dramı iç içe işleyen "Aşk ve Gözyaşı", her bölümüyle izleyiciyi duygusal yolculuğa çıkarırken, ikinci bölümde diziye katılacak bu sürpriz karakterle tansiyonu daha da yükseltmeye hazırlanıyor.

