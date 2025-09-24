24 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 11:19 Güncelleme: 24.09.2025 11:20
Berk Cankat Aşk ve Gözyaşı kadrosunda! Geçmişten gelen beklenmedik misafir...

atv’nin O3 Medya ve Dass Yapım ortak imzalı merakla takip edilen yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı”, ikinci bölümünden itibaren sürpriz bir karakteri izleyiciyle buluşturuyor. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı dizinin güçlü kadrosuna, sevilen oyuncu Berk Cankat dahil oluyor.

Cankat, dizide Ercan Sezer karakterine hayat verecek. Geçmişte Meyra ile duygusal bir yakınlık yaşamış olan Ercan, yıllar sonra yeniden ortaya çıkarak dengeleri altüst ediyor.

Hala Meyra'ya karşı güçlü duygular besleyen Ercan, onun kalbini kazanmaya kararlı. Bu durum, Meyra ile evliliğini sürdürmekte zorlanan Selim'in karşısına güçlü bir rakip çıkmasına yol açıyor.

Üstelik Ercan'ın Selim'i küçümseyen tavırları, dizideki aşk üçgenini daha da çarpıcı hale getirecek.

Aşk ve dramı iç içe işleyen "Aşk ve Gözyaşı", her bölümüyle izleyiciyi duygusal yolculuğa çıkarırken, ikinci bölümde diziye katılacak bu sürpriz karakterle tansiyonu daha da yükseltmeye hazırlanıyor.

