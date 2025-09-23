ATV Müge Anlı canlı izle! 23 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da açığa çıkan apartman altı mezarlığı... Biri tutuklandı, diğerine adli kontrol şartı getirildi.

Yayının ardından iki ayrı şehirde eş zamanlı operasyonlarla hareketlilik yaşandı. Muhammed Kurtgöz'ün kaldığı adresle birlikte çilehanesinde de arama çalışması hakimdi. Muhammed Kurtgöz ve İsa Gönen için düğmeye basıldı. Yapılan gözaltının ardından Muhammed Kurtgöz tutuklandı, İsa Gönen ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

20 yaşındaki Mesut Şahin aranıyor...

Sevgül Aldırmaz, Temmuz ayından beri oğlu Mesut Şahin'den haber alamadığı için Müge Anlı'ya geldi. Oğlunun Muş'tan İstanbul'a çalışmak için geldiğini ve kayıplara karıştığını söyledi. Mesut Şahin'in bir kargo firmasında çalıştığını bildiğinden bahsetti.

18 yaş küçük sevgilisine 6,5 milyon TL kaptırdığını iddia ediyor...

58 yaşındaki Fatma Güner'in evlilik vaadiyle dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı'ya geldi. Kendisinden 18 yaş küçük sevgilisinin 3 yıl boyunca kendisinden para alıp toplam 6,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti.