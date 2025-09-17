Leonardo DiCaprio’dan Robert Redford’a duygusal veda

Kaynak: Instagram

ONU ÇOK TAKDİR EDERDİM

"Onu çok takdir ederdim, sadece oyuncu olarak değil; yönetmen ve çevreci biri olarak da" dedi Leonardo. Redford'un Natural Resources Defense Council (NRDC) adlı çevre kuruluşunda birlikte görev alması da bu saygının sebeplerinden.

Ayrıca DiCaprio, Sundance Enstitüsü'nün kurulmasına ve Sundance Film Festivali'nin oluşmasına da değinerek, bağımsız sinemacılığa verdiği desteği hatırlattı.