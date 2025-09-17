Leonardo DiCaprio’dan Robert Redford'a duygusal veda
Usta sanatçı Robert Redford’un ölüm haberinin ardından, meslektaşı Leonardo DiCaprio dün gece İngiltere’deki yeni filminin galasında sanatçıya saygı duruşunda bulundu.
"All the President's Men" ve "Butch Cassidy and the Sundance Kid" gibi filmleriyle bilinen ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Galada konuşan DiCaprio, Redford'u sadece oyuncu kimliğiyle değil; yönetmenliği ve çevrecilik yönleriyle de büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.
ONU ÇOK TAKDİR EDERDİM
"Onu çok takdir ederdim, sadece oyuncu olarak değil; yönetmen ve çevreci biri olarak da" dedi Leonardo. Redford'un Natural Resources Defense Council (NRDC) adlı çevre kuruluşunda birlikte görev alması da bu saygının sebeplerinden.
Ayrıca DiCaprio, Sundance Enstitüsü'nün kurulmasına ve Sundance Film Festivali'nin oluşmasına da değinerek, bağımsız sinemacılığa verdiği desteği hatırlattı.
Bir röportajında DiCaprio, yeni filmi One Battle After Another (2025) üzerinde konuşurken, "Robert aslında All the President's Men ve Three Days of the Condor gibi filmlerle bu tür politik gerilim filmlerinin altyapısını hazırlayan kişiydi" ifadelerini kullandı.
Son olarak DiCaprio, Redford'un dünyadan erken ayrılmasını "büyük bir kayıp" olarak nitelendirirken, sanatçının hem gezegenimizi korumaya yönelik duruşunu hem de sanata ve sinemaya yaptığı katkıları unutulmaz olarak gördüğünü söyledi.
