Aile Saadeti final bölümü: Her biten hikâyenin yenisi yazılır elbet…
atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, final bölümüyle 8 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
Emin'in vurulmasıyla sarsılan Saadet Ailesi Konağı'nda herkes derinden sarsılır. Öykü, çocuklar ve tüm aile perişan hâldedir. Saldırıyı planlayan Hakkı, bu kez adamlarının gerçek mermi kullandığını öğrenince işlerin kontrolden çıktığını fark eder.
Öte yandan Tekin, her şeyini kaybetmiş hâlde sokağa düştükten sonra konağa döner. Kızının, şirketini ele geçirmesine rağmen geçmişe takılı kalmadan yeni hayatına alışmaya çalışır.
Konakta her sabah banyoda şarkı söyleyen Tekin, ailenin yeni dengesine alışmaya çalışır. Harun takım elbisesini tekrar giyerek eski günlere dönmeyi hedefler. Emin ve Öykü birlikte geçirdikleri anları özlemle hatırlarken yeni umutlara sarılırlar.
Saadet Konağı, artık sadece sığınılacak bir ev değil birlikte gülüp ağlanan bir yuvadır. Ama saklanan sırlar, hâlâ çatı katında gün yüzüne çıkmayı beklemektedir.
Aile Saadeti, final bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!
