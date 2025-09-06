Aile Saadeti final bölümü: Her biten hikâyenin yenisi yazılır elbet…

Emin'in vurulmasıyla sarsılan Saadet Ailesi Konağı'nda herkes derinden sarsılır. Öykü, çocuklar ve tüm aile perişan hâldedir. Saldırıyı planlayan Hakkı, bu kez adamlarının gerçek mermi kullandığını öğrenince işlerin kontrolden çıktığını fark eder.

Kaynak: ATV