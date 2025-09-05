Can Borcu'nun Ilgın'ı Serra Pirinç: "Bu rol bana da bir yolculuk yaşatacak"
İlk sezonuyla büyük ses getiren ‘Can Borcu’, atv ekranlarında yeni sezonda çok daha etkileyici ve soluksuz bir hikâyeyle geri dönüyor. Dizinin yeni oyuncusu Serra Pirinç, rolüyle ilglii açıklamalarda bulundu.
İkinci sezonun sürprizlerinden biri de Serra Pirinç'in "Ilgın" karakteriyle ekibe dahil olması.
Pirinç, rolüyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi;
"Ilgın, amaçları için yaşayan, değerleri uğruna her şeyi göze alabilen bir kız. Onun bu inançlarının zamanla nasıl değiştiğini ve dönüşümünü izlemek çok heyecan verici olacak. Teklif ilk bana ulaştığında büyük bir heyecan duydum; çünkü uzun zamandır birlikte çalışmak istediğim bir ekiple karşı karşıyaydım. Karakterin çok katmanlı oluşu beni ilk anda yakaladı. Bu rolün bana da bir yolculuk yaşatacağını hissettim."
Pirinç, usta oyuncularla aynı sahneyi paylaşmanın ve enerjisi yüksek genç bir ekibin parçası olmanın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.
Hem deneyimli isimlerle aynı sahnede yer almanın hem de genç oyuncu arkadaşlarıyla enerjiyi paylaşmanın kendisine büyük heyecan verdiğini belirten Pirinç, "Bu kadronun bir parçası olmak benim için gerçekten çok özel. Hem ustalarımla hem de genç oyuncu arkadaşlarımla aynı enerjiyi paylaşmak bana büyük bir heyecan veriyor" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Yeni sezon hakkında da konuşan oyuncu, izleyicileri kalplere dokunan, temposu yüksek ve sürükleyici bir hikâyenin beklediğini ifade etti.
Karakterler arasındaki çatışmalar, ilişkiler ve sürprizlerin ekranda bambaşka bir dinamizm yaratacağını söyleyen Pirinç,"İzleyen herkesin kendinden bir şey bulacağı, heyecanla takip edeceği bir sezon olacağına inanıyorum" dedi.
