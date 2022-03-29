Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? Resmi açıklama geldi
Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel kanalının yayın hayatına son vereceğini açıklamasının ardından çizgifilm severler tarafından kanalın ne zaman kapanacağı ve içeriklerin nasıl izleneceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Disney Channel tarafından açıklama geldi. Peki, Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? İşte konu hakkında merak edilenler...
Disney Channel ne zaman kapanacak? Geçtiğimiz günlerde Disney Channel kanaılının yayın hayatına son vereceği açıklamasının ardından "Disney Channel neden kapanıyor, ne zaman kapanacak?" gibi sorular gündeme geldi. Kanalın neden kapanacağına ilişkin resmi açıklama geldi. Peki, Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? İşte cevaplar...
DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE KANALI NEDEN KAPANIYOR?
Disney Channel tarafından açıklamada "Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+'ta olacak!" denildi.
Disney+ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Aylık 34,99 TL'ye Disney ve Pixar'dan Luka ve Soul, Disney'den Enkanto: Sihirli Dünya, Marvel Studios'tan The Falcon and The Winter Soldier ve Hawkeye, National Geographic'ten Jeff Goldblum'un Dünyası, Star Wars dizisi The Mandalorian, Free Guy ve çok daha fazlası 14 Haziran'dan itibaren Disney+'ta yayınlanacak.
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