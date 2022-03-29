Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? Resmi açıklama geldi

Disney Channel ne zaman kapanacak? Geçtiğimiz günlerde Disney Channel kanaılının yayın hayatına son vereceği açıklamasının ardından "Disney Channel neden kapanıyor, ne zaman kapanacak?" gibi sorular gündeme geldi. Kanalın neden kapanacağına ilişkin resmi açıklama geldi. Peki, Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? İşte cevaplar...

DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE KANALI NEDEN KAPANIYOR?

Disney Channel tarafından açıklamada "Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+'ta olacak!" denildi.