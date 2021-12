Kuruluş Osman 75. yeni bölüm | Selçuklu veziri Alemşah, Türkmen beylerini topladı

Vezir Alemşah, beylere altın dağıtarak gönüllerini kazanmaya çalışırken, Osman Bey'in gelişi ile ortam değişti. Toya Turgut Bey'le birlikte gelen Osman Bey, Vezir Alemşah'ın "Nereden gelirsiniz" sorusuna "İnegöl" cevabını verdi.

Aradığı fırsatı yakaladığını düşünen Vezir Alemşah, "Bazı sırlar aramakla bulunmaz Osman Bey… Onu bulacak meziyet ve kudrette değil isen sade kendini ve ardındakileri yorarsın!" dedi. Osman Bey, "Biz peşine düştük mü, elli kapı ardına da koysalar, kırar geçer, buluruz! Tasalanmayasınız Vezir hazretleri" diyerek meydan okudu. Bunun üzerine Vezir Alemşah doğru vaktin geldiğine karar vererek Boran Alp'in getirilmesini istedi ve beylere seslenerek "Senin kırdığın kapılar, bize her daim açıktır Osman Bey. İşte müjden… Alplarının en sadığı Boran! Kafir elinde esir deyi işitmiştik… Türkmen'in hamisi olarak gönlümüz razı gelmedi! Beyler! Her müşkülünüzün, çıkılmaz dertlerinizin çaresi bizdedir! Boran Alp'ı alıp geldiğimiz gibi, her derde derman oluruz!" dedi.

Osman Bey, bir şeyler döndüğünü hissederek "Siyaset er meydanında pusat ile kazandığın zaferi, masada mürekkep ile perçinlemektir! Kan akmadan alındı ise, karşılığında verilen tavizi merak ederim" diye sordu. Vezir Alemşah, Osman Bey'in bu sözlerine "Ali Selçuklu taviz vermez! Mühlet verir! Vakti gelende istediğini alır! Sen tasa etmeyesin" diyerek cevap verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 75'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.