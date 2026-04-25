iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra sızdırıldı: İşte yeni tasarım!
Apple’ın iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra modellerine ait sızdırılan maketler, Dynamic Island’ın yüzde 25 küçüldüğünü ve kamera modülünün belirgin şekilde büyüdüğünü ortaya koydu. Yeni tasarım, ekran kullanımını artırırken fotoğraf performansında ciddi bir sıçramanın habercisi oluyor.
Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra modellerine ilişkin yeni sızıntılar, lansman öncesi beklentiyi yükseltti. Sızıntı haberleriyle bilinen Macrumors tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple tasarım çizgisinde dikkat çekici bir değişime gidiyor.
DYNAMIC ISLAND DAHA KÜÇÜK HALE GELİYOR
Apple'ın "Dynamic Island" olarak adlandırdığı ekran alanı, yeni modellerle birlikte daha küçük bir form kazanıyor. Sızdırılan maketler üzerinde yapılan ölçümlere göre bu alanın genişliği yaklaşık 20 milimetreden 15 milimetre seviyesine geriliyor.
Öne çıkan detaylar:
- Yaklaşık yüzde 25 oranında küçülme
- Daha fazla kullanılabilir ekran alanı
- Daha sade ve modern görünüm
Bu değişimin, Face ID bileşenlerinin ekran altına taşınmasına yönelik çalışmalarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Elde edilen yeni yapı, ekran deneyimini daha akıcı ve kesintisiz hale getiriyor.
KAMERA MODÜLÜ BÜYÜYOR, KALINLIK ARTIYOR
Yeni sızıntılar, kamera tarafında fiziksel büyümenin devam ettiğini gösteriyor. iPhone 17 Pro Max modelinde 11,23 milimetre olan kamera dahil kalınlık, yeni maketlerde 11,54 milimetreye yükselmiş durumda. Lenslerin en uç noktasında ise kalınlık 13,77 milimetreye ulaşıyor.
|Model
|Kamera Dahil Kalınlık
|Maksimum Lens Kalınlığı
|iPhone 17 Pro Max
|11,23 mm
|-
|iPhone 18 Pro Max
|11,54 mm
|13,77 mm
Bu artış, daha büyük sensörler ve gelişmiş optik sistemlerin kullanılacağına işaret ediyor. Apple'ın özellikle düşük ışık performansını artırmaya yönelik yatırımlar yaptığı biliniyor. Bu noktada, Vivo X200 Ultra gibi rakiplerde görülen büyük sensör teknolojilerine benzer bir yaklaşımın geliştirildiği değerlendiriliyor. Bu sayede fotoğraf kalitesinde belirgin bir iyileşme hedefleniyor.
KATLANABİLİR İPHONE ULTRA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Sızıntıların dikkat çeken bir diğer yönü "Ultra" modeline dair bilgiler oldu. Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonunu bu isimle piyasaya sürmeye hazırlandığı ifade ediliyor.
Beklenen özellikler şu şekilde:
- Katlanabilir ekran yapısı
- Seriden ayrışan yeni tasarım dili
- Üst segment kullanıcı kitlesine hitap eden donanım
Tanıtım için 2026 yılının son çeyreği işaret ediliyor. Bu modelin, Apple'ın ürün yelpazesinde yeni bir kategoriyi temsil etmesi bekleniyor.
Apple'ın yeni model planlaması, yalnızca donanım geliştirmeye değil, pazar konumlandırmasına da odaklanıyor. Şirketin katlanabilir teknoloji, gelişmiş kamera sistemleri ve daha verimli ekran tasarımı ile premium segmentte rekabeti yeniden şekillendirmeyi amaçladığı görülüyor. Serinin diğer modellerinin ise 2027 yılının başlarında satışa sunulması bekleniyor. Bu yaklaşım, Apple'ın lansman takviminde daha geniş bir zaman dilimine yayılan yeni bir strateji benimsediğini gösteriyor.