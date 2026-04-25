iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra sızdırıldı: İşte yeni tasarım!

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra modellerine ilişkin yeni sızıntılar, lansman öncesi beklentiyi yükseltti. Sızıntı haberleriyle bilinen Macrumors tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple tasarım çizgisinde dikkat çekici bir değişime gidiyor.

DYNAMIC ISLAND DAHA KÜÇÜK HALE GELİYOR

Apple'ın "Dynamic Island" olarak adlandırdığı ekran alanı, yeni modellerle birlikte daha küçük bir form kazanıyor. Sızdırılan maketler üzerinde yapılan ölçümlere göre bu alanın genişliği yaklaşık 20 milimetreden 15 milimetre seviyesine geriliyor.

Öne çıkan detaylar:

Yaklaşık yüzde 25 oranında küçülme

Daha fazla kullanılabilir ekran alanı

Daha sade ve modern görünüm

Bu değişimin, Face ID bileşenlerinin ekran altına taşınmasına yönelik çalışmalarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Elde edilen yeni yapı, ekran deneyimini daha akıcı ve kesintisiz hale getiriyor.