Instagram’dan yakın arkadaşlara özel uygulama: Instans nedir, ne işe yarar?

Sosyal medya dünyasında rekabet giderek kızışırken Meta çatısı altındaki Instagram, kullanıcı alışkanlıklarını yeniden şekillendirebilecek bir adım attı. "Instants" adı verilen uygulamanın temel odağı ise "daha az gösteriş, daha fazla gerçeklik" üzerinde. Yeni platform ilk etapta İtalya ve İspanya'da sınırlı kullanıcı grubuyla test ediliyor.

Instants'ın en dikkat çekici özelliği, paylaşılan fotoğrafların 24 saat içinde otomatik olarak silinmesi . Ancak sistem bununla sınırlı değil. Kullanıcılar içerikleri görebilmek için önce kendileri paylaşım yapmak zorunda. Bu çift yönlü yapı, pasif tüketimi azaltmayı ve aktif katılımı artırmayı hedefliyor.

Galeri kullanımını kaldıran Instants, anlık çekimi zorunlu kılıyor.

KARMAŞADAN UZAK, SADE BİR DENEYİM

Instants, klasik Instagram deneyiminden bilinçli olarak ayrılıyor. Platformda ne karmaşık düzenleme araçları ne de dikkat dağıtan özellikler var. Bu yaklaşımın arkasında yatan fikir ise açık: Kusursuz görünme baskısını azaltmak ve daha doğal bir paylaşım alanı yaratmak.

Bugünün sosyal medya kullanıcıları, özellikle gençler, artık daha kapalı ve samimi alanlara yöneliyor. Instants da tam olarak bu ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyor. Yeni uygulama, yapısı gereği Snapchat ile benzerlik taşıyor. Ancak önemli bir fark var: Instants, Instagram'daki "Yakın Arkadaşlar" özelliğini bağımsız bir uygulama haline getirerek daha odaklı bir deneyim sunuyor.