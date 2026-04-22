WhatsApp’ta mesaj yığınına son! Tek tuşla tüm sohbetlerin özeti geliyor

Bu sistem özellikle iş, okul ve kalabalık grup sohbetlerinde ciddi bir kolaylık sağlayacak.

Günlük iletişimde artan mesaj trafiği, kullanıcıların sohbetleri takip etmesini zorlaştırıyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgiye göre WhatsApp yeni özellikle bu soruna doğrudan çözüm sunmayı hedefliyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini hızlandıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasındaki bu sistem, okunmamış sohbetleri tek tek açmadan özet halinde görmeyi mümkün kılacak.

Özelliğin arkasında Meta tarafından geliştirilen yapay zeka altyapısı bulunuyor. Ancak burada dikkat çeken en önemli detay, gizlilik yaklaşımı. "Private Processing" adı verilen teknoloji sayesinde mesajlar güvenli bir ortamda işleniyor.

YAPAY ZEKA VAR AMA GİZLİLİK ÖNCELİKLİ

Uygulama içinde oluşturulacak özel alan, tüm sohbetleri tek noktada topluyor.

TEK NOKTADAN ERİŞİM SAĞLANACAK

Yeni özellikle birlikte uygulama içinde ayrı bir özet alanı oluşturulması planlanıyor. Kullanıcı bu alana girdiğinde, tüm okunmamış sohbetlerin kısa bir dökümünü görebilecek. Bu yapı, özellikle yoğun mesaj alan kullanıcılar için önemli bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Aynı zamanda sohbetler arasında kaybolmadan genel durumu hızlıca anlamayı mümkün kılıyor.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Sistem şu an test aşamasında bulunuyor. Android beta sürümlerinde ortaya çıkan özellik, iOS tarafında da TestFlight üzerinden geliştiriliyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, özellik henüz geliştirme sürecinde ve ilerleyen güncellemelerle kullanıcılara sunulacak.