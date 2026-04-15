Yayınlar artık bölünmeyecek: YouTube’dan reklamları azaltacak hamle!
YouTube, canlı yayın izleme deneyimini değiştirecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Platform, sohbet bölümündeki etkileşimin zirve yaptığı anları algılayarak tüm izleyiciler için reklamları otomatik olarak durduracak.
YouTube, canlı yayın izleyicileri için etkileşim odaklı yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Buna göre platform, canlı sohbetlerdeki hareketliliği analiz ederek en yoğun anlarda reklamları otomatik olarak durdurabilecek. Sistem sayesinde izleyicilerin heyecanlı anları kaçırmasının önüne geçilmesi planlanıyor.
SOHBETLER YOĞUNLAŞINCA REKLAMLAR OTOMATİK DURACAK
YouTube'un blog sayfasında paylaşılan bilgilere göre sistem, canlı sohbet bölümündeki mesaj yoğunluğunu analiz ediyor. Eğer sohbet çok hızlı akıyorsa platform bunu "yüksek etkileşim anı" olarak algılıyor. Bu anlarda reklamlar tüm izleyiciler için otomatik olarak durduruluyor. Böylece yayın sırasında oluşan topluluk enerjisinin kesilmemesi amaçlanıyor.
YouTube Canlı Yayın Ürün Müdürü Barbara Macdonald, yeni sistemin temel hedefinin izleyici deneyimini korumak olduğunu belirtti.
YOUTUBE BU ÖZELLİĞİ NEDEN GELİŞTİRDİ?
Canlı yayınlarda reklamlar bazen en heyecanlı anlarda gösterilebiliyor. Bu durum izleyicilerin önemli anları kaçırmasına neden olabiliyor. YouTube'un geliştirdiği yeni sistem şu hedeflere odaklanıyor:
- Yayın akışının kesintiye uğramasını önlemek
- İzleyici etkileşimini korumak
- İçerik üreticilerinin yayın ivmesini sürdürmesini sağlamak
Bu sayede özellikle oyun yayınları, etkinlik yayınları ve canlı sohbet programlarında daha akıcı bir izleme deneyimi hedefleniyor.