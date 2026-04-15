Yayınlar artık bölünmeyecek: YouTube’dan reklamları azaltacak hamle!

Bu nedenle bazı kullanıcılar reklam engelleyici eklentilerle reklamsız deneyim yaşamaya çalışıyor.

YouTube'da reklamlardan tamamen kaçınmanın en bilinen yolu YouTube Premium aboneliği. Ancak platformun ücretleri son dönemde yükseldi.

Platform, izleyici deneyimini iyileştirmek için sohbet verilerini analiz edecek.

SUPERCHAT VE SUPER STICKER İLE REKLAMSIZ PENCERE

YouTube, canlı yayınlarda izleyicilerin içerik üreticilerini desteklemesini sağlayan bazı özellikler de sunuyor. Bu özellikler şunlar:

Super Chat

Super Sticker (Süper Etiket)

Hediye gönderme araçları

Bu araçlar sayesinde izleyiciler yayıncıya destek oluyor. Yapılan satın alma işleminden sonra izleyiciye kişiselleştirilmiş reklamsız bir izleme süresi veriliyor. Bu özellikler aynı zamanda mesajların sohbet bölümünde daha görünür olmasını sağlıyor.

YAYINCILAR AYNI ANDA İKİ FORMATLA YAYIN YAPABİLECEK

YouTube'un canlı yayınlara getirdiği bir diğer yenilik de yayın formatı ile ilgili. İçerik üreticileri artık aynı anda hem dikey hem de yatay formatta yayın yapabilecek. Bu yayınlar tek bir sohbet penceresi üzerinden yönetilebilecek.