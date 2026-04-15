Yayınlar artık bölünmeyecek: YouTube’dan reklamları azaltacak hamle!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
YouTube, canlı yayın izleme deneyimini değiştirecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Platform, sohbet bölümündeki etkileşimin zirve yaptığı anları algılayarak tüm izleyiciler için reklamları otomatik olarak durduracak.

YouTube, canlı yayın izleyicileri için etkileşim odaklı yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Buna göre platform, canlı sohbetlerdeki hareketliliği analiz ederek en yoğun anlarda reklamları otomatik olarak durdurabilecek. Sistem sayesinde izleyicilerin heyecanlı anları kaçırmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

SOHBETLER YOĞUNLAŞINCA REKLAMLAR OTOMATİK DURACAK

YouTube'un blog sayfasında paylaşılan bilgilere göre sistem, canlı sohbet bölümündeki mesaj yoğunluğunu analiz ediyor. Eğer sohbet çok hızlı akıyorsa platform bunu "yüksek etkileşim anı" olarak algılıyor. Bu anlarda reklamlar tüm izleyiciler için otomatik olarak durduruluyor. Böylece yayın sırasında oluşan topluluk enerjisinin kesilmemesi amaçlanıyor.

YouTube Canlı Yayın Ürün Müdürü Barbara Macdonald, yeni sistemin temel hedefinin izleyici deneyimini korumak olduğunu belirtti.

YOUTUBE BU ÖZELLİĞİ NEDEN GELİŞTİRDİ?

Canlı yayınlarda reklamlar bazen en heyecanlı anlarda gösterilebiliyor. Bu durum izleyicilerin önemli anları kaçırmasına neden olabiliyor. YouTube'un geliştirdiği yeni sistem şu hedeflere odaklanıyor:

  • Yayın akışının kesintiye uğramasını önlemek
  • İzleyici etkileşimini korumak
  • İçerik üreticilerinin yayın ivmesini sürdürmesini sağlamak

Bu sayede özellikle oyun yayınları, etkinlik yayınları ve canlı sohbet programlarında daha akıcı bir izleme deneyimi hedefleniyor.

REKLAMSIZ İZLEMEK İÇİN TEK SEÇENEK PREMİUM'DU

YouTube'da reklamlardan tamamen kaçınmanın en bilinen yolu YouTube Premium aboneliği. Ancak platformun ücretleri son dönemde yükseldi.

PlanEski FiyatYeni Fiyat
Bireysel Premium14 dolar16 dolar
Aile Planı23 dolar27 dolar

Bu nedenle bazı kullanıcılar reklam engelleyici eklentilerle reklamsız deneyim yaşamaya çalışıyor.

SUPERCHAT VE SUPER STICKER İLE REKLAMSIZ PENCERE

YouTube, canlı yayınlarda izleyicilerin içerik üreticilerini desteklemesini sağlayan bazı özellikler de sunuyor. Bu özellikler şunlar:

  • Super Chat
  • Super Sticker (Süper Etiket)
  • Hediye gönderme araçları

Bu araçlar sayesinde izleyiciler yayıncıya destek oluyor. Yapılan satın alma işleminden sonra izleyiciye kişiselleştirilmiş reklamsız bir izleme süresi veriliyor. Bu özellikler aynı zamanda mesajların sohbet bölümünde daha görünür olmasını sağlıyor.

YAYINCILAR AYNI ANDA İKİ FORMATLA YAYIN YAPABİLECEK

YouTube'un canlı yayınlara getirdiği bir diğer yenilik de yayın formatı ile ilgili. İçerik üreticileri artık aynı anda hem dikey hem de yatay formatta yayın yapabilecek. Bu yayınlar tek bir sohbet penceresi üzerinden yönetilebilecek.

