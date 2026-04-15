Elon Musk’ın “her şeyin uygulaması” vizyonu doğrultusunda geliştirilen XChat, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. X platformundan bağımsız çalışan yeni nesil mesajlaşma uygulamasının, 17 Nisan itibarıyla iOS kullanıcılarıyla buluşması bekleniyor.

Elon Musk'ın vizyonuyla geliştirilen XChat, mesajlaşma uygulamaları arasında yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. X platformundan bağımsız çalışan bu yeni servis, özellikle gizlilik ve sade kullanım odağıyla öne çıkıyor.

XCHAT NEDİR?

XChat, X (Twitter) ekosistemi içinde geliştirilen ancak ana uygulamadan bağımsız çalışan bir mesajlaşma servisi olarak konumlanıyor. Kullanıcılara sosyal medya akışından ayrılmış, daha sade ve doğrudan iletişim imkanı sunmayı hedefliyor.

Uygulama, mevcut X kullanıcı altyapısını kullanarak mesajlaşmayı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

XChat'in Yabancı kaynaklarda yer alan bilgilere göre iOS sürümünün 17 Nisan 2026'da App Store üzerinden erişime açılması planlanıyor. Android kullanıcıları için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmış değil.

XChat, kullanıcılara sadece mesaja odaklanan, sade bir iletişim deneyimi vaat ediyor. (Fotoğraf: X)

İşte XChat hakkında bilmeniz gereken temel noktalar:

1. X'TEN BAĞIMSIZ BİR MESAJLAŞMA UYGULAMASI

XChat, X (Twitter) altyapısıyla geliştirildi ancak ana uygulamadan ayrı çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar sosyal medya akışından uzak, sadece mesajlaşmaya odaklanan bir deneyim yaşıyor.

2. TELEFON NUMARASI ZORUNLU DEĞİL

Uygulamaya giriş için telefon numarası gerekmiyor. X hesabı ile doğrudan giriş yapılabiliyor. Bu da kullanıcıların kişisel verilerini paylaşmadan iletişim kurabilmesine olanak tanıyor.

3. UÇTAN UCA ŞİFRELEME SUNUYOR

XChat, mesajlaşma ve arama güvenliği için uçtan uca şifreleme (E2EE) teknolojisini kullanıyor. Bu sayede gönderilen içerikler yalnızca alıcı ve gönderici tarafından görüntülenebiliyor.

4. GELİŞMİŞ GİZLİLİK ÖZELLİKLERİ VAR

Uygulama, klasik mesajlaşma servislerinden farklı olarak bazı ekstra gizlilik araçları sunuyor:

Ekran görüntüsü alma engeli

Kendini silen mesajlar

Mesaj düzenleme özelliği

Bu özellikler, kullanıcıların daha kontrollü bir iletişim kurmasını sağlıyor.

XChat, uçtan uca şifreleme özelliğiyle güvenli iletişim sunmayı hedefliyor. (Fotoğraf: X)

5. 481 KİŞİLİK GRUP SOHBETİ DESTEĞİ

XChat, geniş grup sohbetleriyle öne çıkıyor. Uygulamada aynı anda 481 kişiye kadar grup kurmak mümkün. Bu özellik özellikle topluluk yönetimi açısından dikkat çekiyor.

6. REKLAMSIZ DENEYİM VAAT EDİYOR

Uygulama içinde herhangi bir reklam gösterimi yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca kullanıcı hareketlerinin izlenmeyeceği yönündeki açıklamalar, gizlilik hassasiyeti olan kullanıcılar için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

GİZLİLİK TARTIŞMALARI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Her ne kadar uygulama güçlü güvenlik vurgusuyla öne çıksa da veri politikaları tartışma yaratmış durumda. XChat'in konum, rehber ve kullanıcı hareketlerine ilişkin bazı verileri toplayabileceği belirtiliyor.

NASIL KULLANILACAK?

XChat'in, X hesabı üzerinden giriş yapılarak kullanılacağı öngörülüyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar, mevcut bağlantıları ve rehberleri üzerinden doğrudan mesajlaşmaya başlayabilecek.

Önümüzdeki süreçte uygulamanın farklı dijital servislerle entegre edilmesi de planlanıyor.