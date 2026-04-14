NASA süper bilgisayarı hesapladı: Dünya atmosferinin "son kullanma tarihi" netleşti

Dünya'nın kozmik takvimi için geri sayım başladı. NASA verileriyle desteklenen ve süper bilgisayar simülasyonlarına dayanan yeni bir bilimsel çalışma, gezegenimizin "son kullanma tarihi" hakkında çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Bilim dünyasında yankı uyandıran araştırmaya göre, atmosferdeki oksijen seviyeleri beklenenden çok daha kısa bir süre içinde dramatik bir düşüş yaşayacak.

İşte insanlığın ve biyosferin kaderini belirleyecek o kritik sürecin detayları:

OKSİJENİN SONU: BİR MİLYAR YILLIK GERİ SAYIM

Gökbilimciler ve iklim bilimciler, bugüne kadar Dünya'nın yaşanabilirliğini genellikle Güneş'in genişleme hızına ve suyun buharlaşma sürecine göre hesaplıyordu. Ancak Kazumi Ozaki ve Christopher T. Reinhard tarafından yürütülen yeni modelleme, asıl tehlikenin "deoksijenasyon" yani oksijensizleşme olduğunu kanıtladı.

NASA Astrobiyoloji Enstitüsü verilerini temel alan simülasyonlara göre, atmosferimiz yaklaşık 1 milyar yıl içinde oksijen zengini yapısını kaybederek antik dönemdeki "metan ağırlıklı" haline geri dönecek. Bu süre, daha önceki tahminlerden yaklaşık 1 milyar yıl daha erken bir tarihe işaret etmesiyle bilim dünyasında taşları yerinden oynattı.

İNSANLIK KURTULSA BİLE DOĞA KAÇINILMAZI GETİRECEK

Araştırmaya göre Dünya atmosferindeki oksijen seviyesi, yaklaşık bir milyar yıl içinde dramatik biçimde düşecek. Bunun temel nedeni ise Güneş'in zamanla daha parlak ve daha sıcak hale gelmesi. Bu değişim, atmosferdeki kimyasal dengeleri bozarak oksijenin kalıcı biçimde azalmasına yol açacak.

Bugüne kadar yapılan tahminlerde, Dünya'nın yaklaşık iki milyar yıl daha yaşanabilir kalacağı öne sürülüyordu. Ancak yeni modellemeler, bu sürenin önemli ölçüde daha kısa olabileceğini ortaya koyuyor. Yani gezegenimizin "yaşanabilirlik süresi" sanıldığından çok daha sınırlı olabilir.