Cloudflare CEO’su uyardı: 2027’de internette insan trafiği tarihe mi karışıyor?

Ajan yapay zeka sistemleri insanların yerine internet üzerinde işlem yapmaya başlıyor.

"AJAN YAPAY ZEKA" TRAFİĞİ ARTIRABİLİR

Uzmanlara göre bot sayısındaki artışın en önemli nedenlerinden biri "ajan yapay zeka" olarak adlandırılan yeni sistemler. Bu sistemler kullanıcı adına internet üzerinde çeşitli işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Örneğin bir yapay zeka sistemi:

Bir ürün araştırması yapabilir.

Tatil planı hazırlayabilir.

Fiyat karşılaştırması yapabilir.

Farklı sitelerde veri toplayabilir.

Matthew Prince, bu tür sistemlerin bir insanın ziyaret edeceğinden bin kat daha fazla siteyi tarayabileceğini belirtiyor. Bu durum ise internet altyapısı üzerinde ciddi bir trafik yükü oluşturabiliyor.