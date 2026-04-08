Cloudflare CEO’su uyardı: 2027’de internette insan trafiği tarihe mi karışıyor?
Cloudflare CEO’su Matthew Prince, yapay zeka botlarının internet trafiğindeki payının hızla arttığını belirterek dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Prince’e göre üretken yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte 2027 yılına kadar internette dolaşan botların sayısı gerçek kullanıcıları geride bırakabilir.
İnternetin geleceğine ilişkin yapılan değerlendirmeler, dijital dünyada önemli bir dönüşümün yaşandığını ortaya koyuyor. İnternet altyapı hizmetleri sağlayan Cloudflare'in üst yöneticisi Matthew Prince'e göre, yapay zeka destekli botların sayısı hızla artıyor. Bu artışın devam etmesi halinde birkaç yıl içinde internet trafiğinin büyük bölümünü insanlardan çok otomatik sistemlerin oluşturabileceği ifade ediliyor.
YAPAY ZEKA BOTLARI İNTERNET TRAFİĞİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Cloudflare CEO'su Matthew Prince, ABD'de düzenlenen teknoloji etkinliği SXSW konferansında yaptığı konuşmada internet trafiğinde yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Prince, son dönemde özellikle OpenAI'ın ChatGPT uygulaması ve Google'ın Gemini sistemi gibi üretken yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasının internet kullanım alışkanlıklarını ciddi şekilde değiştirdiğini söyledi.
Prince konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"İnternette kimin ya da neyin gezindiği inanılmaz derecede hızlı değişiyor."
Uzun yıllar boyunca internet trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sinin botlardan oluştuğu biliniyordu. Bu trafiğin önemli bölümünü arama motorları, otomatik tarama sistemleri ve çeşitli yazılımlar oluşturuyordu. Ancak yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bu dengede ciddi bir değişim yaşanmaya başladı.
2027 İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN
Prince'e göre mevcut eğilim devam ederse internet trafiğinde yeni bir döneme girilebilir. Yapılan değerlendirmeye göre:
- Yapay zeka sistemleri sürekli veri toplamak zorunda.
- Bu sistemler öğrenmek için çok sayıda siteyi tarıyor.
- Bu durum bot trafiğini hızla artırıyor.
Cloudflare CEO'su, bu gelişmelerin sonucunda 2027 yılına kadar internet üzerindeki bot trafiğinin insan trafiğini geçebileceğini öngörüyor.
İnternet trafiğinde değişim
|Dönem
|Bot trafiği oranı
|Geçmiş yıllar
|Yaklaşık %20
|Günümüz
|Hızla artıyor
|2027 tahmini
|İnsan trafiğini aşabilir