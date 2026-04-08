Cloudflare CEO’su uyardı: 2027’de internette insan trafiği tarihe mi karışıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Cloudflare CEO’su Matthew Prince, yapay zeka botlarının internet trafiğindeki payının hızla arttığını belirterek dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Prince’e göre üretken yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte 2027 yılına kadar internette dolaşan botların sayısı gerçek kullanıcıları geride bırakabilir.

İnternetin geleceğine ilişkin yapılan değerlendirmeler, dijital dünyada önemli bir dönüşümün yaşandığını ortaya koyuyor. İnternet altyapı hizmetleri sağlayan Cloudflare'in üst yöneticisi Matthew Prince'e göre, yapay zeka destekli botların sayısı hızla artıyor. Bu artışın devam etmesi halinde birkaç yıl içinde internet trafiğinin büyük bölümünü insanlardan çok otomatik sistemlerin oluşturabileceği ifade ediliyor.

Yapay zeka botlarının hızla artması internet trafiğinin yapısını kökten değiştirebilir.

YAPAY ZEKA BOTLARI İNTERNET TRAFİĞİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Cloudflare CEO'su Matthew Prince, ABD'de düzenlenen teknoloji etkinliği SXSW konferansında yaptığı konuşmada internet trafiğinde yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Prince, son dönemde özellikle OpenAI'ın ChatGPT uygulaması ve Google'ın Gemini sistemi gibi üretken yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasının internet kullanım alışkanlıklarını ciddi şekilde değiştirdiğini söyledi.

Prince konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"İnternette kimin ya da neyin gezindiği inanılmaz derecede hızlı değişiyor."

Uzun yıllar boyunca internet trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sinin botlardan oluştuğu biliniyordu. Bu trafiğin önemli bölümünü arama motorları, otomatik tarama sistemleri ve çeşitli yazılımlar oluşturuyordu. Ancak yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bu dengede ciddi bir değişim yaşanmaya başladı.

Artan bot trafiği internet altyapısı üzerinde ciddi baskı oluşturabilir.

2027 İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Prince'e göre mevcut eğilim devam ederse internet trafiğinde yeni bir döneme girilebilir. Yapılan değerlendirmeye göre:

  • Yapay zeka sistemleri sürekli veri toplamak zorunda.
  • Bu sistemler öğrenmek için çok sayıda siteyi tarıyor.
  • Bu durum bot trafiğini hızla artırıyor.

Cloudflare CEO'su, bu gelişmelerin sonucunda 2027 yılına kadar internet üzerindeki bot trafiğinin insan trafiğini geçebileceğini öngörüyor.

İnternet trafiğinde değişim

DönemBot trafiği oranı
Geçmiş yıllarYaklaşık %20
GünümüzHızla artıyor
2027 tahminiİnsan trafiğini aşabilir

Ajan yapay zeka sistemleri insanların yerine internet üzerinde işlem yapmaya başlıyor.

"AJAN YAPAY ZEKA" TRAFİĞİ ARTIRABİLİR

Uzmanlara göre bot sayısındaki artışın en önemli nedenlerinden biri "ajan yapay zeka" olarak adlandırılan yeni sistemler. Bu sistemler kullanıcı adına internet üzerinde çeşitli işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Örneğin bir yapay zeka sistemi:

  • Bir ürün araştırması yapabilir.
  • Tatil planı hazırlayabilir.
  • Fiyat karşılaştırması yapabilir.
  • Farklı sitelerde veri toplayabilir.

Matthew Prince, bu tür sistemlerin bir insanın ziyaret edeceğinden bin kat daha fazla siteyi tarayabileceğini belirtiyor. Bu durum ise internet altyapısı üzerinde ciddi bir trafik yükü oluşturabiliyor.

Teknoloji dünyasında bot trafiğinin hızla artması yeni altyapı yatırımlarını gündeme getiriyor.

ARTAN TRAFİK ALTYAPIYI ZORLAYABİLİR

Yapay zeka botlarının hızla artması yalnızca teknoloji şirketlerini değil, internet altyapısını da yakından ilgilendiriyor. Uzmanlara göre artan otomatik trafik sunucu kapasitesi, veri merkezleri, güvenlik sistemleri gibi alanlarda baskı oluşturabilir.

Prince, bu duruma dikkat çekerek internet altyapısının gelecekte yeni teknolojilerle güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Sunulan içeriği desteklemek için hepimiz yeni teknolojiler geliştirmek zorunda kalacağız."

