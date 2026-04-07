Gmail'de 22 yıl sonra dev değişim: Eski E-posta adreslerine veda etme vakti

Google, e-posta dünyasının sarsılmaz kalesi Gmail için radikal bir "kimlik" güncellemesine gidiyor. 2004 yılından bu yana hayatımızda olan ve 2 milyar kullanıcıya ulaşan platform, artık geçmişin tozlu raflarında kalan, o ergenlik döneminden kalma "cool" ama bugün profesyonel hayatta başınızı öne eğdiren e-posta adreslerinizi değiştirmenize izin veriyor.

Ancak bu güncelleme sadece estetik bir kaygı taşımıyor. Arka planda devasa bir güvenlik ve gizlilik tartışmasını da beraberinde getiriyor. Peki Google neden şimdi bu hamleyi yaptı ve neden aslında hepimiz yepyeni bir e-posta adresine ihtiyaç duyuyoruz?

Google’ın Gmail için sunduğu yeni adres değiştirme özelliği kullanıcıların gündeminde. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

GMAİL ADRESİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ AMA GEÇMİŞİNİZİ SİLEMEZSİNİZ

Google'ın sunduğu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, yıllar önce açtıkları ve artık profesyonel görünmeyen e-posta adreslerini değiştirebiliyor. Özellikle okul veya gençlik döneminde alınmış adreslerin yerine daha "ciddi" alternatifler oluşturmak mümkün hale geliyor.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin de bizzat duyurduğu bu güncelleme, ABD'de kullanıma sunulmasıyla birlikte geniş yankı uyandırdı. Üstelik eski e-posta adresleri de çalışmaya devam ediyor, yani teknik olarak bir geçiş süreci de sağlanıyor.

Ancak burada kritik bir detay var:

Adresinizi değiştirmek, dijital geçmişinizi sıfırlamıyor.