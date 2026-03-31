Ay’ın karanlık yüzüne yolculuk: Artemis II ne zaman fırlatılacak?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlı Ay görevlerinin yeni halkası olan Artemis II için canlı yayın sürecini resmen başlattı. Böylece görev, fırlatma anından itibaren dünya genelinde çevrimiçi olarak anbean takip edilebilecek. Uzay meraklıları, NASA’nın resmi yayın kanalları üzerinden tarihi anlara gerçek zamanlı tanıklık edebilecek.

Artemis II'nin kesin kalkış zamanı, uzay görevlerinde her zaman olduğu gibi birçok değişkene bağlı. Hava koşulları, teknik kontroller ve yer operasyonları gibi unsurlar, nihai kararı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle NASA, Nisan 2026 için birden fazla fırlatma penceresi belirledi.

Planlanan olası fırlatma tarihleri ve saatleri şöyle:

Yerel Tarih Yerel Saat (EDT) UTC Tarih / Saat Aydınlatma Durumu Süre (dk) 1 Nisan 2026 18:24 1 Nisan 22:24 Gün batımından 1,28 saat önce 120 2 Nisan 2026 19:22 2 Nisan 23:22 Gün batımından 0,32 saat önce 120 3 Nisan 2026 20:00 4 Nisan 00:00 Gün batımından 0,30 saat önce 120 4 Nisan 2026 20:53 5 Nisan 00:53 Gün batımından 1,17 saat sonra 120 5 Nisan 2026 21:40 6 Nisan 01:40 Gün batımından 1,95 saat sonra 120 6 Nisan 2026 22:36 7 Nisan 02:36 Gün batımından 2,87 saat sonra 120 30 Nisan 2026 18:06 30 Nisan 22:06 Gün batımından 1,86 saat sonra 120

Her bir pencere yaklaşık 120 dakika açık kalacak şekilde planlandı.

Kennedy Space Center Amerika Birleşik Devletleri (© John Kraus/Nasa/Planet Pix via ZUMA Press Wire - Depo Photos)

ARTEMİS PROGRAMINDA BİR İLK: İNSANLI AY YOLCULUĞU

Artemis II, NASA'nın yeni nesil Ay programındaki ilk insanlı görev olma özelliğini taşıyor. Daha önce 16 Kasım 2022'de gerçekleştirilen Artemis I görevi, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion kapsülünün insansız test uçuşu olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yeni görevde astronotlar, Ay'ın etrafında dolanarak Dünya'ya geri dönecek. Bu profil, tarihte ilk kez Aralık 1968'de gerçekleştirilen Apollo 8 görevini andırsa da, Artemis II'nin rotası çok daha geniş bir uzay alanını kapsayacak. Görev kapsamında mürettebat, insanlığın şimdiye kadar ulaştığı en uzak mesafelerden birine taşınacak.

AY YOLCULUĞU 4 GÜN SÜRECEK, GÖREV TOPLAMDA 10 GÜN

NASA'nın planlamasına göre Artemis II, fırlatıldıktan sonra yaklaşık 4 gün içinde Ay yörüngesine ulaşacak. Toplam görev süresi ise yaklaşık 10 gün olarak öngörülüyor.

Bu süre boyunca mürettebat, Ay'ın etrafında bir tur atacak ve ardından Dünya'ya dönüş yolculuğuna geçecek. Görev, hem insanlı derin uzay uçuşlarının güvenliği hem de gelecekte planlanan Ay inişleri için kritik veriler sağlayacak.

DOLUNAY İHTİMALİ VE ZAMANLAMA DETAYI

Görevin dikkat çeken ayrıntılarından biri de fırlatma zamanlaması. NASA, uygun koşullar oluşması halinde Artemis II'yi dolunay gecesine yakın bir zaman diliminde başlatmayı hedefliyor. Bu tür zamanlamalar, hem görev dinamikleri hem de görsel izlenebilirlik açısından avantaj sağlayabiliyor.

Ancak fırlatma kararı, son ana kadar yapılacak teknik ve meteorolojik değerlendirmelere bağlı olarak netleşecek.

YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDE

Artemis II, yalnızca bir uzay görevi değil; aynı zamanda insanlığın Ay'a dönüş sürecindeki en kritik adımlardan biri olarak görülüyor. Elde edilecek veriler, sonraki aşamada planlanan Ay'a iniş görevlerinin temelini oluşturacak.

NASA'nın canlı yayın kararı ise bu tarihi süreci yalnızca bilim insanlarına değil, tüm dünyaya açarak uzay keşfini daha erişilebilir hale getiriyor.

Fırlatmanın, NASA’nın belirlediği takvimde 1 Nisan 2026 civarında yapılması planlanıyor. (© Joel Kowsky/Nasa/Planet Pix via ZUMA Press Wire - Depo Photos)

ARTEMİS II MÜRETTEBATINI HANGİ UZAY ARACI TAŞIYACAK?

Artemis II görevinde astronotlar, Orion uzay aracıyla yolculuk edecek. Kapsül formundaki bu araç, geçmişte Mercury, Gemini ve Apollo programlarında kullanılan tasarım anlayışının modern bir devamı olarak geliştirildi.

Dört kişilik kapasiteye sahip Orion, yaklaşık 20 yıllık bir geliştirme sürecinin ürünü. Görev ekibi tarafından "Integrity" adı verilen araç, 300 binden fazla parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

ARTEMİS II HANGİ ROKETLE FIRLATILACAK?

Görev, NASA'nın geliştirdiği Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle gerçekleştirilecek. İlk kez 2022'de Artemis I kapsamında kullanılan bu roket, Orion uzay aracını ve mürettebatı uzaya taşıyacak kapasitede tasarlandı.

8,8 milyon pound itme gücüne sahip SLS, Saturn V roketinden yaklaşık yüzde 15 daha güçlü. Roket; iki katı yakıtlı itici ve dört RS-25 motorlu ana kademeden oluşuyor. Fırlatmadan kısa süre sonra yan iticiler ayrılırken, ana kademe görevini tamamladıktan sonra atmosfere geri giriyor.

ARTEMİS II'NİN UÇUŞ ROTASI NASIL OLACAK?

Artemis II görevi yaklaşık 10 gün sürecek ve aşamalı bir uçuş planına sahip olacak:

1. gün Uzay aracı alçak Dünya yörüngesine girer ve ardından yüksek eliptik yörüngeye geçer. Mürettebat sistem kontrollerini gerçekleştirir.

2. gün Ana motor ateşlenir ve araç Ay'a yönlendirilir. Serbest dönüş yörüngesi sayesinde olası arızalarda Dünya'ya dönüş güvence altına alınır.

3-5. günler: Ay'a doğru yolculuk devam eder ve beşinci gün Ay'ın çekim alanına girilir.

6. gün: Ay'a en yakın geçiş yapılır. Aynı zamanda Dünya'dan en uzak mesafeye ulaşılır ve Ay'ın uzak yüzü gözlemlenir.

7-9. günler: Dünya'ya dönüş süreci başlar ve yörünge düzeltme manevraları uygulanır.

10. gün: Atmosfere giriş yapılır. Orion kapsülü paraşütlerle Pasifik Okyanusu'na iniş yapar ve mürettebat kurtarılır.

ARTEMİS II NEDEN GELECEKTEKİ GÖREVLER İÇİN BELİRLEYİCİ?

Artemis II, yalnızca bir keşif uçuşu değil; aynı zamanda insanlı Ay inişlerinin ön hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Bu görevde elde edilecek veriler, Artemis programının sonraki aşamalarına doğrudan yön verecek.

Yarım asır sonra Ay'a dönüş sürecinde, Artemis II insanlığın derin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: National Air and Space Museum