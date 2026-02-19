X’te erişim problemi: X çöktü mü neden açılmıyor?

Milyonlarca X kullanıcısı (eski adıyla Twitter) Türkiye genelinde uygulamada erişim problemi yaşarken "X çöktü mü" sorusunu soruyor. 19 Şubat 2026 Perşembe günü gece saatlerinde başlayan sorun nedeniyle kullanıcılar sayfa yenilenmemesi ve gönderilere erişeme gibi nedenlerle karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan X platformu (eski adıyla Twitter) 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 00.30 itibarıyla erişim sorunu yaşıyor. Birçok kullanıcı anasayfanın yüklenmediğini ve içeriklerin görünmediğini bildirdi. Sorun kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

(Foto: Downdetector - Ekran görüntüsü) X ÇÖKTÜ MÜ? 19 Şubat 2026 Perşembe günü gece saat 00.30'da başlayan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar Downdetector üzerinden kesinti raporlarını sorgulamaya başladı. Downdetector sitesind yer alan bilgiye göre saat 00.30'dan itibaren erişim probleminin başladığı ve kullanıcılar hala problem yaşamaya devam ettiği görüldü. X'in anasayfa bölümünün yenilenmemesi nedeniyle uygulamaya erişim sağlanamıyor.

FOTO: AA ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ? Platformda yaşanan bağlantı sorunlarının ne zaman sona ereceğine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi fakat sorun devam ediyor.