Bir ’alo’ ile hayatınız kararmasın! Uzmanlardan yeni dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcıların sık kullandığı “sessiz çağrı” yöntemi, son dönemde artış gösterdi. (AA)

Uzmanlar, bu çağrıların aslında organize dolandırıcılık girişimlerinin keşif aşaması olduğuna dikkat çekiyor. Dolandırıcılar önce telefonu açan, cevap veren, merak eden kişileri belirliyor; ardından bu numaralara banka çalışanı, kargo firması ya da resmi kurum kimliğiyle geri dönüş yaparak kimlik avı kurguluyor.

"ALO" VE "EFENDİM" DEMEYİN



Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre özellikle "sessiz aramalar" da genellikle bilinmeyen ya da gizli bir numaradan gelen bu çağrılarda telefonu açan kişi derin bir sessizlikle karşılaşıyor.

Kullanıcı "Alo" veya "Efendim" dediği anda arama aniden sonlanıyor; böylece dolandırıcılar numaranın aktif olduğunu doğruluyor.