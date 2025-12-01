01 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Teknoloji Haberleri Bir 'alo' ile hayatınız kararmasın! Uzmanlardan yeni dolandırıcılık uyarısı

Bir 'alo' ile hayatınız kararmasın! Uzmanlardan yeni dolandırıcılık uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2025 09:39 Güncelleme: 01.12.2025 09:47
ABONE OL
Bir ’alo’ ile hayatınız kararmasın! Uzmanlardan yeni dolandırıcılık uyarısı

Son dönemde artan yabancı ve gizli numara aramaları, siber dolandırıcıların “sessiz çağrı” yöntemiyle keşif yaptığı bir tehdit giderek yayılıyor. Aramayı açan kişinin “Alo” ya da “Efendim” demesi, numaranın aktif olduğunu doğrulamak için kullanılırken daha sonra kimlik avı turuna çıkılıyor. İşte uzmanların uyarıları...

Son dönemde artan bilinmeyen ve yabancı numaralardan yapılan aramalar ciddi bir siber güvenlik tehdidinin ilk adımı olarak görülüyor. Uzmanlara göre siber dolandırıcılar, kimlik avı ve "vishing" (sesli oltalama) saldırıları için "sessiz çağrı" yöntemine başvuruyor.

Dolandırıcıların sık kullandığı “sessiz çağrı” yöntemi, son dönemde artış gösterdi. (AA)Dolandırıcıların sık kullandığı “sessiz çağrı” yöntemi, son dönemde artış gösterdi. (AA)

Uzmanlar, bu çağrıların aslında organize dolandırıcılık girişimlerinin keşif aşaması olduğuna dikkat çekiyor. Dolandırıcılar önce telefonu açan, cevap veren, merak eden kişileri belirliyor; ardından bu numaralara banka çalışanı, kargo firması ya da resmi kurum kimliğiyle geri dönüş yaparak kimlik avı kurguluyor.

"ALO" VE "EFENDİM" DEMEYİN

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre özellikle "sessiz aramalar" da genellikle bilinmeyen ya da gizli bir numaradan gelen bu çağrılarda telefonu açan kişi derin bir sessizlikle karşılaşıyor.

Kullanıcı "Alo" veya "Efendim" dediği anda arama aniden sonlanıyor; böylece dolandırıcılar numaranın aktif olduğunu doğruluyor.

Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar, siber güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. (AA)Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar, siber güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. (AA)

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Siber güvenlik uzmanları bu tehditlere karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

-Sessizliğe yanıt vermeyin. Telefonu açtığınızda ses gelmiyorsa 'Alo' demeyin, hemen kapatın.
-Numara taklidiyle banka, polis veya kurumsal numara gibi görünebilir; kapatıp kurumun resmi hattını arayın.
-Kişisel bilgi paylaşmayın. Hiçbir yasal kurum telefonda şifre, kart bilgisi veya para transferi istemez.

Vatandaşlar, gelen aramalarda “Alo” veya “Efendim” dememeleri konusunda uyarılıyor. (AA)Vatandaşlar, gelen aramalarda “Alo” veya “Efendim” dememeleri konusunda uyarılıyor. (AA)

-'Evet' demekten kaçının. Ses kaydı alınıp onay montajı yapılabilir.
-Numarayı engelleyin ve raporlayın.
-Geri aramayın. 'Tek çaldırma' yöntemiyle geri arama tuzakları kurulabilir.
-Telefondaki yönlendirmelerle işlem yapmayın. Arayan kişi adınızı veya T.C. kimlik numaranızı biliyor olsa bile bu resmi kurum olduğu anlamına gelmez.
-Cihazınızda güvenlik uygulaması bulundurun.

Vatandaşlara ’iletişim yoluyla dolandırıcılık’ uyarısıVatandaşlara ’iletişim yoluyla dolandırıcılık’ uyarısı VATANDAŞLARA 'İLETİŞİM YOLUYLA DOLANDIRICILIK' UYARISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir ’alo’ ile hayatınız kararmasın! Uzmanlardan yeni dolandırıcılık uyarısı Bir ’alo’ ile hayatınız kararmasın! Uzmanlardan yeni dolandırıcılık uyarısı Bir ’alo’ ile hayatınız kararmasın! Uzmanlardan yeni dolandırıcılık uyarısı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör