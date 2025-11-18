Son dakika: X çöktü! Twitter’a erişim sorunu

Son dakikalarda binlerce kullanıcı X (Twitter) uygulamasında erişim sorunu yaşıyor.X'te akış yenilenmiyor, paylaşımlar güncellenmiyor ve giriş yapılırken hata alınıyor.

X'TE ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Downdetector verileri, X platformunda kapsamlı bir erişim problemine işaret ediyor. Kullanıcı bildirimleri kısa süre içinde hızla çoğalırken özellikle ana akışın yenilenmemesi ve giriş esnasında hata alınması dikkat çekiyor.

Platform yönetimi tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmazken ilk tahminler sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte kademeli olarak sorunun çözüldüğü görülüyor.

OPENAI'DA DA SORUN MU YAŞANIYOR?

18 Kasım tarihinde OpenAI servislerinde dünya genelinde bağlantı sıkıntıları rapor edildi. Kullanıcılar, özellikle ChatGPT'ye erişimde yavaşlık, oturum açma güçlükleri ve yanıtların yüklenmemesi gibi problemlerle karşılaştıklarını bildirdi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan durum, birçok kişi tarafından teknik bir arıza ihtimaliyle ilişkilendirildi. Downdetector verileri de OpenAI hizmetlerinde geniş çaplı bir kesinti olduğuna işaret ediyor. Ancak şirket konuya dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapmış değil.

Ayrıntılar geliyor...