Çin elektrikli taşımacılıkta çıtayı yükseltti! Huawei’den dünyanın en güçlü şarj merkezi

Sichuan Yuanqi Xingguang Dijital Enerji Teknolojileri tarafından yaklaşık 20,9 milyon dolarlık yatırımla 11,5 dönümlük alana kurulan tesis, aynı anda 150'den fazla aracı şarj edebiliyor. Hem elektrikli yolcu araçlarını hem de ağır vasıtaları destekleyen merkez, Huawei'nin "Megavat Süperşarj" teknolojisiyle donatıldı.

Her bir ünite için 600 kilovata kadar şarj gücü sağlayan altyapı, ağır vasıtaların yalnızca 5 dakikalık şarj ile yaklaşık 100 kilometre menzil kazanmasına imkan tanıyor. Bu özelliğin, lojistik ve taşımacılıkta bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltacağı, işletmelere de önemli ekonomik avantajlar sunacağı belirtiliyor. Enerji maliyetlerindeki düşüş sayesinde araç satın alma giderlerinin 3 yıl içinde karşılanabileceği öngörülüyor.

GÜNDE 700 ARAÇ ŞARJ EDİLİYOR

Tesis, yapay zeka destekli yük dengeleme, bulut tabanlı analizler, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve "araçtan şebekeye" (V2G) teknolojileriyle akıllı bir enerji ekosistemi sunuyor. 18 adet 1,44 megavat gücünde ultra hızlı şarj noktası ve 108 adet 600 kilovat sıvı soğutmalı üniteye sahip merkezde, günde yaklaşık 700 elektrikli ağır vasıta şarj edilebiliyor. Tesisin enerji tüketimi saatte yaklaşık 300 bin kilovat olarak açıklandı.

Ayrıca 1 megavat kapasiteli güneş panelli çatı sistemi ile iki adet rüzgâr destekli batarya depolama ünitesi de şarj istasyonunun sürdürülebilir enerji tedarikine katkı sağlıyor.

YILDA 45 BİN TON KARBON EMİSYONU AZALTILACAK

Huawei'nin yeni nesil şarj tesisi, Çin'in 2060 yılına kadar karbon nötrlüğü hedeflerine katkı sunarken, ağır vasıta taşımacılığındaki karbon salımını yılda yaklaşık 45 bin ton azaltmayı hedefliyor.

2030 HEDEFİ: 25 MİLYON ŞARJ NOKTASI

Elektrikli araç kullanımında dünya lideri konumundaki Çin, 2030 yılına kadar 25 milyon şarj noktası kurmayı planlıyor. Huawei'nin bu tesisi de, ülkenin elektrikli ağır vasıtalara geçiş sürecinde karşılaşılan zorlukları aşmaya yönelik kararlılığını ortaya koyuyor.