Casper’dan mobil üretkenlikte yeni dönem: OLED ekran ve ultra hafiflik! Casper PAD Tablet

Casper'ın 30 yılı aşkın teknoloji deneyimiyle hayata geçirdiği Casper PAD, markanın tüm tablet ürünlerini bir araya getiren yeni çatı markası olarak konumlanıyor. Casper PAD ailesi, farklı ihtiyaçlara hitap eden güçlü üyeleriyle mobil üretkenlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Ailenin ilk ve en iddialı modelleri olan Casper Pad H10 Pen ve Casper Pad H10 Pro, günlük kullanımda sundukları yüksek performansın yanı sıra, 12.6 inçlik geniş OLED ekranıyla görsel kaliteyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. OLED teknolojisinin sunduğu derin siyahlar, canlı renkler ve yüksek kontrast, ister eğlence ister üretim amaçlı kullanımda, her anı daha etkileyici ve gerçekçi hale getiriyor.

12.6" OLED ekranla her detay göz kamaştırıyor

Casper PAD H10 serisinin en çarpıcı özelliği, 12.6 inç büyüklüğünde 2.5K QHD (2560x1600 piksel) OLED ekran teknolojisine sahip olması. OLED teknolojisi sayesinde ekran; yüksek kontrast, derin siyahlar ve canlı, gerçekçi renkler sunuyor. 600 NIT parlaklığa sahip OLED ekran, dış mekân ve aydınlık ortamlarda bile üstün görüntü netliği sunuyor. İster film izleyin, ister grafik tasarım yapın ya da içerik üretin; her görsel deneyim canlı renkler ve etkileyici detaylarla zenginleşiyor. Geniş renk gamı ve yüksek piksel yoğunluğu sayesinde, en küçük ayrıntılar bile net biçimde görünür hale geliyor.

Casper PAD H10 Pen ve H10 Pro: İki seçenek, sonsuz olasılık

Casper PAD H10 Pen, 12.6" OLED tablet, kılıf ve kalem içeren temel konfigürasyonuyla; mobil kullanımda üretken kişiler için kompakt ve işlevsel bir seçenek sunuyor.

Casper PAD H10 Pro ise 12.6" OLED tablet, kalem ve ek olarak manyetik klavyeli kılıf içeren zengin içeriğiyle hibrit çalışanlar ve profesyoneller için daha esnek, daha verimli bir kullanım alternatifi haline geliyor.

Güçlü donanım, hafif tasarım

6.47mm'lik incelik ve 580gram hafifliğiyle tüketicilere akıcı ve mobil bir deneyim sağlayan Casper PAD H10 tablet, günlük kullanımda yüksek verimlilik sağlarken, enerji tüketiminde de tasarruflu bir yapı sunuyor. Uzun pil ömrü ve Dolby Atmos ses sistemi ile gün boyu kesintisiz ve keyifli bir deneyim vaat ediyor.

Casper PAD üretkenliğin yeni zemini

Tablet ürünlerini Casper PAD çatısı altında toplayarak kategori yapılanmasını yeniden şekillendirdiklerini belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman; "Tablet ürünlerimizi Casper PAD çatısı altında bir araya getirerek bu kategoriye yeni bir yön veriyoruz. 2025 yılına güçlü bir giriş yapan küresel tablet pazarı, ilk çeyrekte yüzde 8 büyüdü. Türkiye pazarı da bu büyüme eğilimine paralel bir gelişim gösteriyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, tabletleri sadece eğlence değil, üretkenlik için de vazgeçilmez hale getirdi. Kullanıcılar artık büyük ekran, uzun pil ömrü, kalem ve klavye desteği gibi çok yönlü kullanım sunan cihazlar arıyor. 34 yıllık deneyimimizi Casper PAD markasıyla bir adım ileriye taşıyoruz. Casper PAD H10 serisi; OLED ekranı, hafif yapısı ve aksesuar entegrasyonuyla iş, eğitim ve üretkenlik için ideal bir yol arkadaşı olacak'' dedi.

Ürün Linki: https://www.casper.com.tr/pad-h10-p-198

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 5 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

