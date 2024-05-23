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Casper Nirvana Z100: Yeniliğin ve teknolojinin zirvesi satışta!

Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Casper Nirvana Z100: Yeniliğin ve teknolojinin zirvesi satışta!

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, kurumsal hayata yönelik bir dizüstü bilgisayarda aranan tüm özellikleri yeni Nirvana Z100 modelinde karşılıyor. 33 yıllık tecrübesiyle kullanıcı tercihlerini en iyi şekilde analiz eden Casper, bu birikiminden yola çıkarak ürettiği Casper Nirvana Z100 dizüstü bilgisayar modelini satışa sundu. Nirvana ailesinin en yeni ve en üst segment üyesi olan Casper Nirvana Z100, Casper’ın bugüne kadar ürettiği en ince ve en hafif dizüstü bilgisayar olma özelliğiyle üretkenlik ve verimliliği, yüksek mobilite ile buluşturuyor.

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